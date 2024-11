“No se la puede haber tragado la tierra”, aseguró el padre de la adolescente que desapareció en el límite con Entre Ríos

Jaime Garay, papá de Sheila, reconstruyó las últimas horas de la menor de 13 años que desapareció el domingo en la zona correntina de Mocoretá y hasta el momento se desconoce su paradero exacto; el hombre contó que su hija salió de su casa sin su consentimiento el sábado cerca de las 23 para ir a la casa de su novio. Habría estado allí hasta las 4 de la madrugada. Desde allí se pierde todo contacto con ella.

“Pedimos las imágenes de las cámaras del centro de monitoreo, pero no encontramos nada”, comentó Jaime; y dio cuenta de su conformidad con el trabajo de las autoridades, el intendente, que se puso a disposición, y con toda la gente que está colaborando. "Estoy muy agradecido", valoró. "Mocoretá es chico y nos conocemos todos, alguien tiene que saber algo, alguien tiene que haberla visto, no puede ser que se la trague la tierra”, sentenció.

“Todos me conocen, conocen a mis viejos, somos una familia de trabajo y quiero pedir la colaboración de todos, hay muchas cámaras, cualquier información que tengan que por favor nos avisen o que llamen a la policía”, solicitó. E imploró: “Pido como papá que me ayuden a encontrarla. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrarla”.

Intensa búsqueda de Sheila. (foto: Portal Corrientes Mocoretá)

Durante la entrevista, el padre de la niña se quebró al contar que sus hermanitos están destruidos, que la esperan y que saca fuerzas por ellos también. “Estamos destruidos como familia, pero a la vez confío que la gente nos va ayudar”, expresó.

“Nos dijeron que la vieron en un campo, buscamos y hasta ahora no tenemos resultados”, añadió en comunicación con Portal Corrientes Mocoretá.

Una supuesta comunicación de Sheila

Con respecto a una supuesta comunicación de Sheila con su hermana en horas de la mañana de este lunes, Jaime relató habría sido a través de la cuenta de Instagram, mediante un mensaje de texto; su hermana le pedía que mande audio para estar seguros, pero nunca lo hizo, por lo que temen que no sea ella quien realmente mandaba el mensaje. “No estamos cien por ciento seguros que sea ella”, acotó.

Sheila Garay, la adolescente desaparecida.

El hombre también se refirió al novio de Sheila; dijo que intentó hablar con él antes de hacer la denuncia “a través de mensajes me pasaba capturas donde supuestamente él se mensajeaba con Sheila". "Pero no tuve más información y tuve que hacer la denuncia, no sé lo que declaró él a las autoridades, sé que lo llevaron a Monte Caseros, pero no sé nada más. El chico también es menor de edad”, acotó al respecto.

Marcha para pedir por la aparición de Sheila

“Familiares y amigos estamos haciendo una marcha para pedir que aparezca. Que nos ayuden a encontrarla. Mocoretá es chico, anoche nos recorrimos todo en moto, en autos con la policía y no encontramos nada. Caminamos todo y no encontramos nada. Vuelvo a pedir que como padres nos comprometamos un poquito más para encontrar a mí hija”

En estos momentos, según informó Portal Corrientes Mocoretá, se desarrolla una marcha de la que participan familiares, conocidos y amigos. Llegaron hasta la casa del novio y caminaron varias cuadras pese a la lluvia y viento fuerte que se registraba, también pasaron por el Juzgado y frente al edificio municipal.

La búsqueda por parte de Bomberos Voluntarios se retomará mañana desde temprano, mientras la policía seguirá abocada a la búsqueda en casco urbano y alrededores.