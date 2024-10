“Tengo un motivo para seguir”, aseguró la embarazada que perdió a su esposo e hija en accidente

Antonela Chávez, de 22 años, perdió a su marido Matías Maglione y su beba Clarissa de 10 meses, en la tragedia vial ocurrida en ruta nacional 12, zona de Ceibas, el pasado domingo 15 de septiembre. “Tengo un motivo para seguir, sin tenerlo ya lo amo al bebé”, aseguró la joven madre a Radio Máxima.

Antonela debe ser operada el miércoles próximo en una pierna y mientras se encontraba internada supo que está embarazada de cuatro meses. “Me cuesta mucho dormir porque caí en la cuenta de que mi marido falleció sin saber que iba a tener un hijo, me enteré en el hospital, me lo dijo la psicóloga del hospital. Estoy de cuatro meses y tengo que prepararme para el parto en marzo, recién el mes que viene se sabrá el sexo”, contó.

La joven se encuentra con sus familiares más cercanos en una casa alquilada frente al hospital Centenario, donde fue asistida después del accidente. Estuvo 15 días en terapia intensiva y ya en proceso de recuperación, volverá a internarse para la cirugía.

“El lunes me tengo que internar para el prequirúrgico y, si todo sale bien, el miércoles me operan de la pierna derecha, me ponen una prótesis, un clavo de titanio. En la izquierda tengo un desgarro, me dijeron que hay que hacer kinesiología”, relató la sobreviviente a la tragedia vial de ruta 12.

Sobre el accidente

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional 12, cerca de Ceibas, en el sur entrerriano, cuando una camioneta Volkswagen Amarok, volcó y quedó con las ruedas hacia arriba. El conductor, Matías Maglioni, de 28 años, murió en el acto. Y su hija de diez meses, que estaba en estado crítico, falleció más tarde en el hospital.

El vuelco dejó además varios heridos. En la camioneta viajaban la novia de 22 años de Maglioni, un joven de la misma edad, su pareja de 20, y un niño de cinco años. Los cuales fueron derivados al hospital Centenario de Gualeguaychú.

Fatal vuelco en Ceibas

“Del accidente no me acuerdo nada, no me acuerdo de terapia intensiva, no me acuerdo de haber visto a mi bebé en el accidente, no recuerdo absolutamente nada, mis papás me contaron que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza”, contó. De acuerdo a lo que explicó, será operada de la cabeza después del parto, en marzo o abril del año próximo. “Me tengo que comprar un casco de rugby para la cabeza”, acotó.

A los 22 años, en unos instantes, sintió que se le derrumbó el mundo que había construido y ahora toma fuerzas para seguir adelante.

Antonela vivía en Don Torcuato, Tigre, pero se había mudado al campo, en Entre Ríos, cuando nació Clarissa. “Desde el año pasado vivíamos en la casa de él, porque Matías se dedicaba a la ganadería. Tuve un cambio total de la ciudad al campo, pero es lindo porque es tranquilo, a Clarissa le encantaban los animales, ella tenía 10 meses y ya caminaba”, rememoró.

“Mi familia es de Buenos Aires y dejaron todo para venir a cuidarme, mi mamá alquiló una casita enfrente del hospital y me dieron de alta estos días hasta la operación”, continuó.

Madre soltera

“Quedé como madre soltera y necesito poder caminar, comprar un cochecito, doblarle la ropa a mi bebé. Siempre fui una persona que no se quedaba quieta, me encantaría estar bien para poder trabajar”, destacó.

En la oportunidad, no olvidó detenerse en un profundo agradecimiento. “En el hospital Centenario de Gualeguaychú fueron todos bárbaros conmigo, me compré una caja de bombones y les fui dando uno a uno, porque el personal es excelente”, ponderó.

Una rifa a beneficio

Para estos días, para enfrentar algunos gastos, Antonela organizó una rifa desde su Instagram, donde aparece como chavezantonela1.

“Hago rifas para recolectar dinero en Instagram, es chavezantonela1. Este domingo sorteo dos set de mate, pulseras, anillos, cadenitas y aritos de oro y de plata. El Mercado Pago es igual que el Instagram chavezantonela1”, informó la joven.