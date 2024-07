Tiene 61 años y es candidata a reina de la Fiesta Nacional de la Nieve

San Carlos de Bariloche se prepara para la celebración de la Fiesta Nacional de la Nieve, y una de las 17 candidatas que se presentaron para convertirse en la Reina de la Nieve 2024 tiene 61 años y es una conocida vecina de la ciudad turística.Su nombre es Susana Polgi y tiene una destacada trayectoria como atleta y toda una vida dedicada al servicio comunitario de su ciudad.Por muchos años trabajó como portera en la Escuela Especial N°19 de Bariloche y hace apenas siete meses se jubiló. Luego de conocer que volvía el tradicional certamen en el marco de la gran Fiesta Nacional de la Nieve -cuya 53° edición fue programada para el 23,24 y 25 de agosto- decidió postularse para ser coronada reina debido a que el concurso no tiene límite de edad."Hola, mi nombre es Susana Polgi. Son del barrio 169 viviendas. Tengo cinco hijos y siete nietos", asegura la mujer con una sonrisa de orgullo en el video de presentación que hizo al igual que cada una de las 17 candidatas a la corona."Me gustaría que mi Bariloche cambie, que tenga más inclusión... Hay muchas cosas que se pueden hacer, como incluir el deporte... Espero el voto de todos", expresa en el clip que compartió la Municipalidad local en sus redes sociales.En declaraciones a los medios locales, Susana aseguró que está disfrutando la experiencia que vive como una etapa inolvidable para su vida. "Es algo que le van a poder decir mis nietos. Que su abuela se postuló a Reina de la Nieve en el 2024", señaló orgullosa.

Sobre las razones que la llevaron a inscribirse en el certamen, Polgi aseguró: "Cuando escuché que era sin límite de edad, me decidí porque a mí que me encanta el desafío".Más allá de que pueda ser votada Reina de la Nieve, a Susana le gustaría ganar el concurso que retornó de la mano de las nuevas autoridades municipales después de años, para poder trabajar en proyectos comunitarios y brindarle una ayuda a los vecinos más vulnerables.Según se conoció, su historia de vida es toda una inspiración. La mujer tuvo un accidente en el año 2001, que le dejó secuelas y le impidió caminar por mucho tiempo. Pero el esfuerzo, la perseverancia y su fuerza de voluntad, hizo que mediante la actividad física pudiera salir adelante. "Nunca es tarde y hay que levantarse", aseguró.Es de destacar que días atrás cerró la inscripción y en total, fueron 17 mujeres de distintas edades las que se presentaron para ser la próxima Reina de la Nieve de Bariloche. La elección la ganadora se realizará a través de un código QR en el que podrán votar vecinas y vecinos de esa ciudad, según indicaron días atrás desde el municipio.Tal como anunció durante su asunción, el intendente Walter Cortés anunció al principio de su gestión que retomaría las "tradiciones" de Bariloche como la Fiesta Nacional de la Nieve. Así, volvió a instalar el certamen, que tuvo su polémica por parte de organizaciones sociales y feministas. Las candidatas que compiten por el reinado podrán ser votadas el fin de semana del 17 y 18 de agosto."El certamen es como las carreras. La edad uno la lleva en el corazón. Yo puedo desafiar a muchas personas que tienen menos años. Quisiera ver si pueden hacer estas cosas locas que yo hago como subir la montaña o andar en bicicleta. Yo soy así. Tengo esa energía que me sale de lo más profundo de mi corazón y mi alma. Estoy agradecida a Dios que me da esta energía", expresó.