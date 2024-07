Realizaron marcha y firma de petitorio por la aparición con vida de Loan

El mensaje en la plaza 25 de Mayo

Video: Concordia pidió por el "esclarecimiento" y la "aparición con vida" de Loan

Este domingo se realizaron movilizaciones en diferentes puntos del país para exigir la aparición con vida de Loan Danilo Peña, el pequeño de cinco años que no se sabe de su paradero hace 45 días en la localidad de 9 de Julio (Corrientes). En Concordia fue uno de los puntos en Entre Ríos, donde se congregó la gente en la plaza 25 de Mayo a una firma de petitorio.Gabriela Ortiz, de Red de Infancia Robada, destacó a: “Cuando arranqué a hablar, fue difícil, pero agradecemos a todas las personas que se acercaron. Estamos todavía acá en la plaza para que vengan a firmar, para que se acerquen a nuestro foro, a través de las redes sociales. Más adelante, si sienten ganas de colaborar esta iniciativa.. En especial, por Eva Flores que hace 20 años desapareció de la peatonal de nuestra ciudad y todavía no sabemos nada de ella”.Sobre el panorama en la provincia de Entre Ríos, la mujer manifestó: “En Paraná hay tráfico de bebés o en un momento hubo. Nuestra provincia tuvo el caso Sofía de trata. Está Fernanda Aguirre y Eva Flores. Es una realidad que mientras haya gente que siga prendida a este delito -desde policías, jueces, Aduana-, mientras siga lamentablemente es una lucha de la cual no vamos a parar”.