Búsqueda de Loan: “Lo seguimos esperando”, afirmó su papá

¿Cómo sigue la investigación por la desaparición de Loan?

En el marco de la desaparición de Loan Peña, el nene de cinco años, por cuya investigación hay siete detenidos, y liberaron a un ex policía en las últimas horas, este domingo se realizará una marcha para pedir por la aparición del menor para la que se espera una amplia convocatoria, "seguimos esperando", destacó José, el papá de Loan.La convocatoria está programada para las 17 horas y el punto de salida será desde la casa de Loan. "Me siento conmocionado y angustiado, todos los días lo mismo y hay una desesperación grande que no sabemos que hacer ", remarcó el papá de Loan, que agradeció el acompañamiento de la gente que hace más de cuarenta días impulsan la investigación y el esclarecimiento de la causa."Queremos encontrar algo de él, aunque sea algo chiquito, pero no encontramos nada", expresó José.Por su parte, uno de los abogados que acompaña al papá de Loan, manifestó: "Teníamos medidas que resultaron esclarecedoras para nosotros, frente algunas dudas que teníamos, pudimos realizar algunas, otras no que quedaron pendientes por estos contratiempos que tuvimos, queremos replantear la situación, consideramos que hubo inconsistencias, de hecho nos trasladamos a Goya para evacuar algunas dudas con el expediente para programar medidas para hacer para el transcurso de la semana que viene", a la vez que sostuvo que "aguardan que se levante el secreto de sumario".En cuanto a la investigación que se desarrolla, el lunes declarará ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, el chofer del vehículo en el que fue trasladada Laudelina Peña, tía de Loan un sábado a la madrugada en la Justicia provincial cuando la causa ya estaba en el fuero Federal, Agustín Ibarra, y el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González.El ahora citado condujo el automóvil que sería propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, en el que viajaban la tía de Loan y el abogado José Fernández Codazzi, según la propia Laudelina Peña declaró, en el marco de la causa por la desaparición del menor de 5 años, cuya búsqueda ya lleva 45 días.Ese mismo día la jueza citó a declaración testimonial al viceintendente de 9 de Julio por el tema del hallazgo de huellas del pequeño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.En las últimas horas se conoció que la magistrada dispuso la liberación del ex policía e "informante" del comisario Walter Maciel Francisco Amado Méndez, a quien habían detenido bajo ciertas sospechas el miércoles 17 de julio.El Juzgado Federal de Goya informó no tener pruebas para sospechar o presumir alguna participación de Méndez en el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor de edad y se le dictó la falta de mérito.De todas maneras, seguirá vinculado a la causa y quedará a disposición de cualquier requerimiento posterior.Por lo tanto, ahora son siete los detenidos con prisión preventiva: Laudelina Peña, tía de Loan; el comisario Maciel (ex jefe de la comisaría de 9 de Julio); el ex marino Carlos Pérez y su esposa la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; Antonio Benítez, esposo de Laudelina y tío político del nene; y la pareja compuesta por Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ambos amigos de Benítez.