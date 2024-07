La familia de Enrique Fabiani pide que Gendarmería se sume a la búsqueda pic.twitter.com/1OZ4GIuk2z — elonce.com (@eloncecom) July 27, 2024

Búsqueda

Enrique Fabiani, de 74 años, oriundo de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista, está desaparecido desde el 4 de junio. El hombre fue visto por última vez cuando ingresó a cazar en el campo de un amigo, ubicado en el departamento entrerriano de Villaguay, cerca del límite con el departamento La Paz, a la altura de la localidad paceña de Alcaraz.Tras intensos operativos para hallarlo, rastrillajes y muchas dudas sobre lo que pasó, sus familiares, encabezaron distintas marchas para reclamar respuestas, las cuales todavía no llegaron.Melisa, su hija, expresó: “mi papá desapareció hace 52 días en Alcaraz. Mi papá es un Loan, pero un Loan de 74 años. Y parece ser que la edad es un impedimento para que se conozca más, para que los medios nacionales nos escuchen”.“Queremos a Gendarmería en Entre Ríos, trabajando en la búsqueda de mi papá. Él no aparece hace 52 días y nadie nos da respuestas. Hay muchas irregularidades en la Policía. Apareció un cartucho disparado por la escopeta de mi papá, que fue encontrado por un vidente en un rastrillaje hecho por la Policía. Necesitamos a Gendarmería en el lugar y que esto sea el comienzo de la búsqueda de mi papá”, pidió.Esta semana, unos 200 efectivos, con drones y perros, realizaron remociones de tierra en un campo de la Estancia La Criolla.Pertenece a Julio Aurelio Lodi, sindicado como la última persona que vio con vida al hombre oriundo de Santa Fe. El Jefe a cargo de la Departamental Villaguay, comisario Cristian Medrano, confirmó a Elonce que se trata de un lote de 16 hectáreas, donde días atrás se realizó un desmonte y donde se habría visto caminando a Fabiani la tarde de su desaparición.No obstante, no hubo novedades sobre el paradero del hombre.