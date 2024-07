“Para la gente de campo, Alberdi es una posibilidad de futuro”, dijo estudiante

Paraná La Escuela Alberdi cumplió 120 años de vida institucional en Oro Verde

Paraná La Escuela Alberdi cumplió 120 años de vida institucional en Oro Verde

En la escuela Alberdi de Oro Verde muchos de los alumnos que se encuentran bajo la modalidad de internado. Es decir, allí viven durante la semana junto con sus compañeros, celadores y a diario participan de s un sinfín de actividades.Que ese camino de unos dos kilómetros de verdes sea transitado a diario por estudiantes de distintas edades que desde el primer día ven a la institución como una “segunda casa” y también como la posibilidad de formación para un futuro cercano.A 120 años de la fundación de la escuela rural, Elonce dialogó con Angelina, una joven que cursa el último año de la escuela y contó cómo fue su vida durante en el internado. Además, su padre, Jacinto, muy emocionado destacó que “Alberdi es una posibilidad para los que vivimos en el campo”“Alberdi es hermosa, llegue acá en segundo año y desde el primer día me encantó, me acuerdo que vine un domingo y todo era nuevo”, dijo la joven oriunda de la zona rural de Diamante al resaltar que es hija única y al principio extraña mucho a sus padres, pero con el tiempo se acostumbró.“Voy a extrañar muchísimo la escuela, es algo que me emociona”, mencionó Angelina al resaltar que durante todos estos años aprendió un sinfín de cosas y cultivó amistades que está segura que perduren con el tiempo.Su padre, Jacito, muy emocionado al escucharla no pudo contener las lágrimas y relató que cuando decidieron que su hija vaya a esa escuela, al principio “fue un poco difícil, pero siempre pensamos en su futuro y es un orgullo que venga a esta escuela y conozca chicos todos lugares”“Sueño que mi hija haga lo que le guste. Es muy emocionante lo que aquí se vive. En Alberdi siempre la recibieron muy bien”, concluyó.