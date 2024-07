Vandalizaron la estatua de Mirtha Legrand en su pueblo natal

Foto: La escultura antes y después de los cambios

La polémica estatua de Mirtha Legrand en su ciudad natal de Villa Cañás siempre da qué hablar. Esta vez fue víctima de vandalismo durante el fin de semana pasado. A raíz de los destrozos, tuvieron que retirarla de la plaza para restaurarla. La obra sufrió daños en el cabello, el sillón y además se le arrancó un aro.Durante el fin de semana, personas que no pudieron ser identificadas, atacaron la estatua de la diva ubicada en una de las glorietas del Paseo Mirtha Legrand de la localidad santafesina.Tras los destrozos a la escultura de la icónica conductora de televisión, las autoridades municipales de esta ciudad santafesina decidieron retirarla del espacio público donde se encontraba y llevarla a un taller de herrería para poder realizarle las reparaciones pertinentes.Además de arrancarle parte del cabello, también le extrajeron un aro y una parte del sillón no se salvó del ataque vandálico.La Municipalidad de Villa Cañás ordenó retirarla para que se le realicen trabajos de herrería y para evitar cortes ya que la estatua es de chapa.“La idea de la escultura era que esté al alcance de todos para que se puedan tomar fotografías y lamentablemente se produjo este hecho. Sabemos que hay gente que cuida mucho el patrimonio y el arte, pero que otros no”, expresó el artista plástico Daniel Melero en diálogo con“No me cayó para nada bien, porque era una obra para que perdure en el tiempo, siempre y cuando se cuide”, sostuvo su autor, quien en su momento fue convocado por la Municipalidad de Villa Cañás para realizar la escultura de Mirtha Legrand.Además, Melero dio declaraciones sobre la reacción negativa de la diva al conocer la escultura en su honor. “Yo sabía que podía llegar a suceder lo que pasó, porque ya conocemos como es Mirtha. De todos modos, fui bastante fiel a mi forma de trabajar. En esta obra yo puse mi visión sobre Mirtha, sobre su imagen, algo que a ella después no le gustó, porque seguramente debe tener otra visión de su imagen”.Para celebrar el año pasado los 121 años de Villa Cañás, y en el marco de una serie de festejos, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a la diva. Ambas fueron hechas por Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye.Pero la polémica se generó en torno a la más grande: Legrand, de cuerpo entero, sentada en un sillón. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, dijo el artista en su momento.