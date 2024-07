Conmemoraron una misa en San Benito por Fernanda Aguirre y su madre

En el 20º aniversario de la desaparición de Fernanda Aguirre, se realizó una misa en San Benito para recordar a la joven y a su madre,. El caso, que causó conmoción nacional, permanece sin resolverse.Ese día, salió a buscar flores al puesto de su madre en el cementerio durante la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. La investigación judicial determinó que fue secuestrada por Miguel Ángel Lencina, un convicto, y su sobrino de 14 años. Horas después, la familia recibió un llamado exigiendo un rescate de 2.000 pesos, pero la joven nunca apareció. Lencina fue encontrado ahorcado en su celda poco después de ser detenido, y su esposa, Mirta Chávez, fue condenada a 17 años de prisión por extorsión, aunque nunca reveló el paradero de Fernanda.En este sentido, el sacerdote Mario Taborda reflexionó sobre el dolor y la impotencia que la comunidad ha sentido en estos años. "Me toca incorporarme a esta historia con tristeza y con estas acostumbradas indefiniciones que se vienen sucediendo en nuestro país, lamentablemente", expresó a. Fernanda fue alumna del colegio de San Benito y aún se la recuerda en cada aniversario con una reflexión sobre su historia".Taborda también recordó a María Inés Cabrol, quien falleció en 2010 sin haber encontrado a su hija. "Hoy, en la parroquia, oficio la misa por la mamá de Fernanda, por el aniversario de su fallecimiento. Queremos pedir al Señor un aprendizaje, porque, ya que no sabemos si Fernanda está desaparecida, si murió, no sabemos nada”, indicó.El sacerdote hizo hincapié en la necesidad de justicia y la responsabilidad comunitaria.aseveró.