Docentes de AGMER heridos en accidente: “hay cráteres” en la ruta, dijeron

El miércoles por la mañana, docentes nucleados en AGMER que se dirigían al congreso de San Salvador, tuvieron un accidente llegando a dicha localidad, sobre la ruta provincial N° 38, que en ese tramo se encuentra en pésimo estado.Los maestros afectados pertenecen a la delegación Gualeguaychú del gremio. Su titular, Natalia Zucol, se refirió al siniestro vial y dio cuenta que los pozos en la ruta “son cráteres”.El Citroën C4 en el que viajaban las cinco personas que partieron desde Gualeguaychú fue impactado desde atrás por un Citroën C3, que era conducido por una mujer de 49 años, quien iba en compañía de su hijo (17) y su hija (20), todos residentes en Concepción del Uruguay.En el primero de los automóviles, en tanto, se trasladaban los congresales de Agmer que iban a sesionar al congreso extraordinario que la entidad realizó en esa ciudad. Una de las lesionadas fue Natalia Zucol, congresal y secretaria general de la seccional Gualeguaychú del gremio, quien en diálogo conrelató: “Estábamos muy cerca de la entrada a San Salvador, donde hay muchos pozos muy profundos, cráteres, diría yo. Nosotros veníamos a una baja velocidad, justamente por el estado de la ruta, y cuando el chofer aminoró la marcha por un pozo que había nos chocó un auto de atrás”, relató la docente que terminó con una contusión lumbar, producto del fuerte impacto.El Citroën C4 era conducido por Andrés Bol; en el asiento delantero de acompañante, Daniel Giménez; atrás, del lado izquierdo, Nazarena Tajes, Natalia Zucol en el medio y Analía Torres, del lado derecho.“Gracias a Dios, fueron lesiones leves, a pesar del fuerte golpe. Analía tenía un dolor en la espalada, creo que yo soy la que más golpeada quedó porque venía en el medio y es el lugar donde impactó el auto”, indicó Zucol. Y agregó: “Por el impacto se me durmieron las piernas, porque, después me explicaba el médico, en la zona lumbar tenemos el nervio ciático y sus ramificaciones a las piernas. Pero bueno, son golpes no más, después, una vez que se desinflame toda esa zona, me haré estudios más profundos para descartar cualquier tipo de lesión”, indicó la docente que también sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas y, desde ayer, está tomando desinflamatorios y analgésicos.Al lugar llegaron dos ambulancias del hospital San Miguel, donde fueron atendidas las personas intervinientes, todas con “lesiones leves”. A excepción de la joven de 20 años, que iba en el Citroën C3, quien fue derivada al Hospital delicia Concepción Masvernat de Concordia para realizar estudios adicionales debido a una posible desviación de una vértebra.Según publicó el sitio Mercurio Noticias, “la fiscal de turno ordenó la extracción de sangre de ambos conductores y el secuestro de los vehículos”. Mientras que el personal del Gabinete Criminalístico llevó a cabo las pericias correspondientes en el lugar del accidente.