Cómo agregar el apellido materno al DNI y los costos del trámite

En Argentina, la legislación permite que los ciudadanos le agreguen el apellido materno a su Documento Nacional de Identidad (DNI) si éste no fue incluido al nacer. Este procedimiento, fácil y accesible, tiene como objetivo asegurar el derecho a la identidad y valorar la relevancia del linaje materno.A la clásica pregunta de "¿Por qué me pusieron este nombre?", ya la acompaña otra "habitual": "¿Por qué no me pusieron el apellido de mamá?". Y a futuro puede que se sume una nueva: "¿Por qué no me pusieron el apellido de mamá primero?".Los registros civiles, clínicas y hospitales son lugares donde se toma más de una decisión con recién nacidos en brazos. Hay diversas definiciones relacionadas al apellido. Y a uno en particular: el materno. Sin embargo, no todos lo suman en ese momento.Esta partida debe incluir la adición del apellido materno y contar con la firma y sello del oficial público o la firma digital. No importa la fecha de expedición.Deberás presentar el documento actual al momento de realizar el trámite.Se deben presentar papeles que acrediten la representación legal, como: DNI del padre, madre o representante legal, oficio judicial o testimonio de tutela (en caso de ser aplicable). En caso de ser necesario, se requiere la autorización de representación firmada y sellada por la autoridad competente (si el menor está en una institución de cuidado u hogar), oficio judicial o testimonio de guarda provisoria con fines de adopción (en caso de ser aplicable).El trámite para agregar el apellido materno al DNI consta de dos etapas principales:Dirígete al Registro Civil más cercano a tu domicilio para solicitar la rectificación de tu partida de nacimiento.Presentar la documentación: Entrega la documentación requerida, incluyendo la solicitud de rectificación y los documentos que acrediten tu identidad.Se deberá pagar un arancel para el proceso de rectificación.El Registro Civil revisará la solicitud y, si procede, emitirá una nueva partida de nacimiento con la adición del apellido materno.- Solicitar turno en Renaper: Una vez obtenida la partida de nacimiento rectificada, solicita un turno en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o en un Centro de Documentación a través de la app Mi Argentina.- Acudir al turno: El solicitante debe asistir al Renaper en la fecha y hora asignada.- Presentar la documentación: Entrega la partida de nacimiento rectificada, tu DNI original y cualquier otra documentación que te soliciten.- Abonar el arancel: Se deberá abonar el arancel correspondiente para la emisión del nuevo DNI.- Recibir el nuevo DNI: Este será enviado por correo al domicilio o podrás retirarlo personalmente en la oficina de Renaper donde realizaste el trámite.El valor por un nuevo de ejemplar por actualizaciones, rectificación de datos, cambio de domicilio, entre otras cosas tiene un valor de 3.000 pesos. Además, quién quiera tramitar la documentación en 24 horas puede hacerlo por una suma de $13.000. Por último, también se puede realizar el DNI con entrega inmediata, sólo en algunas oficinas habilitadas, y este tiene un costo de 18.000 pesos argentinos.