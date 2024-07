Este año no se hará el Motoencuentro de Diamante: los motivos

Gestión

Historia del Motoencuentro Internacional de Diamante



El intendente de la ciudad de Diamante, Ezio Gieco, confirmó que debido a la situación económica, este año no se realizará el Motoencuentro que desde hace 26 años convoca a miles de moteros de distintos puntos del país y también de países vecinos.“Nos encontramos en un contexto económico complejo en todo el país y nuestra ciudad no escapa a esta realidad, tratamos de trabajar de la mejor manera, debemos ser cuidadosos y responsables con los recursos del Estado y los aportes que realizan los ciudadanos a través de las tasas”, subrayó Gieco en diálogo conEn relación al Motoencuentro mencionó que “hemos decidido suspender esta fecha, evaluamos profundamente la situación antes de tomar la decisión. Las condiciones no están dadas para realizarlo, no estamos en posición de perder dinero y requiere mucha inversión. Nuestro objetivo es planificarlo para el próximo año, estamos trabajando en diferentes ideas para ofrecer un evento de calidad que disfrute el real motero y la gente”.“El Motoencuentro perdió su esencia en los últimos años y lo vamos a recuperar. Sé que su suspensión no es agradable y que tendrá un costo político”, dijo.Sobre las inversiones y aportes dijo: “De los grupos que venían Nación pagaba un grupo, el CFI (Consejo Federal de Inversiones) pagaba todos los alquileres de las carpas y todo eso no lo tenemos más. Ya el Motoencuentro que le servía a la Ciudad y que derramaba dinero en la ciudad lo perdimos hace muchos años. Los últimos años hubo una ciudad prácticamente sitiada”.“No es el Motoencuentro de calidad, no es el que busca el motero, la ciudad los últimos años lo estuvo sufriendo al Motoencuentro”, señaló y dio cuenta que en los últimos años del evento “el centro a las cuatro de la tarde estaba vacío, los restaurantes estaban con una ocupación muy baja, la hotelería tenía una noche de reserva”.“Tenemos que volver a tener un evento de calidad, a nadie le sirve una moto haciendo ruido, haciendo cortes, o cientos de motos andando sobre la plaza que no gastan dinero”, fundamentó el intendente.Gieco indicó que están trabajando diferentes ideas para el año que viene, se está pensando en una expo de motos: “Que no tengan un acampe en el mismo lugar del evento”. La decisión es suspender el evento este año: “Lo hablamos con provincia y con privados, no teníamos aportes que nos sirvan”, remarcó.“Hacer algo de menor magnitud sería perjudicar más todavía el evento, de menos magnitud ya se vino haciendo los últimos años, ya no tenemos el Motoencuentro que tuvimos en 2010”.Sobre su gestión y las dificultades debido al contexto económico, Gieco indicó que “estoy haciendo modificaciones y tomando medidas, algunas no son simpáticas, pero hay que hacerlas”.“He corregido algunas metodologías de trabajo y formas de procedimiento en algunos de mis funcionarios. Tenemos una función que cumplir con responsabilidad, esfuerzo y trabajo”.“El empleado municipal tiene derechos, pero también obligaciones. Encontré trabajadores que tienen puesta la camiseta del municipio que ofrece su tiempo y trabajo de manera dedicada”, finalizó el presidente municipal.En el año 1996 la Municipalidad de Diamante, a través de la Dirección de Deportes y Turismo, apostó a la creación y desarrollo de un Motoencuentro al que llamó en sus comienzos “Motoencuentro en Dos Ruedas Ciudad de Diamante”, evento que adquirió gran jerarquía a nivel nacional e internacional.La organización de las tres primeras ediciones estuvo a cargo de La Dirección de Deportes y Turismo conjuntamente con el programa En Dos Ruedas (televisado por Cable Visión Noticias, CVN). Pero a partir de1999, quedó únicamente bajo el cargo del organismo municipal, mutando el nombre del evento al de “Motoencuentro Internacional Diamante”.En la primera edición estuvieron 1500 moteros, cifra que fue aumentando año a año hasta superar los 40.000 visitantes.