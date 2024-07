Advierten que los menores de dos años no deberían entretenerse con pantallas

Las pantallas, sobre todo por el uso de los celulares, ocupan cada vez más horas de la jornada a cualquier edad e incluso llegan a manos de los niños cada vez más temprano. Ante esto, es natural que padres y cuidadores se preocupen por el tiempo de pantalla que reciben sus hijos. Es que estas se usan incluso en las escuelas.La doctora Nusheen Ameenuddin, pediatra de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, compartió algunas recomendaciones para facilitar el manejo del uso de la tecnología por parte de las familias.“Lo que desearía que todos los padres supieran es que las pantallas no son ni buenas ni malas”, destacó. “Todo depende de cómo las usa”, agregó la especialista.En ese marco, detalló cuál podría ser un tiempo de uso adecuado para cada edad de los niños. En los más chiquitos, sostuvo que no hay evidencia de que los programas de televisión o el tiempo de pantalla para niños pequeños tengan algún beneficio. Por lo tanto, consideró que es mejor tratar de evitar el tiempo de pantalla para niños menores de 2 años, con la excepción de las videollamadas con abuelos u otros familiares.“Para los niños de entre 2 y 5 años, no sobrepase el límite de, más o menos, una hora de contenido educativo de alta calidad; lo ideal es que sea contenido con poco o ningún tiempo comercial”, aconseja.En tanto, para niños de 5 años en adelante, esta situación es un poco más flexible.“Cuando los niños tienen 5 años o más y están en la escuela, solíamos recomendar no más de dos horas de tiempo frente a la pantalla por día de contenido no educativo”, expresó Ameenuddin. “Pero entendemos que es una tarea difícil de realizar. Y, a menudo, los niños están utilizando las pantallas por razones realmente buenas, para hacer el trabajo escolar”.Por eso la médica recomendó asegurarse de que las pantallas no están tomando el lugar de otras actividades importantes, como el trabajo escolar, las actividades físicas y, principalmente, el momento de acostarse”.“Hay un beneficio potencial de contenido educativo de alta calidad para los niños en edad preescolar. Hay programas maravillosos que existen desde hace décadas y que están realmente enfocados en enseñar a los niños”, dice la doctora.Además, afirma que un poco de televisión de alta calidad puede ayudar a los niños a aprender sobre otras personas y culturas, publicó“En realidad, hay un estudio realizado sobre esto, y por mucho que hablemos de cómo no queremos pasar mucho tiempo frente a las pantallas, hay un beneficio detrás de esto”, remarca Ameenuddin. “Puede haber una mayor diversidad. Cuando los niños ven a niños de otros orígenes jugando entre ellos, es más probable que digan, cuando se le muestra a un grupo de imágenes, que pueden querer jugar con un niño de un contexto diferente al que están acostumbrados o de su propio contexto”, agregó.