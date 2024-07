Acusado de ser creador de "Fútbol Libre" rompió el silencio tras ser liberado

? "No me considero un héroe. Mi único propósito era que la gente pudiera ver los partidos como yo lo hacía".



El joven negó ser el creador de la plataforma, pero sí dio detalles sobre cómo se transmitían los partidos. "No considero que hice algo ilegal", explicó Ezequiel Ponce."Mi único propósito era que la gente pudiera ver los partidos como yo lo hacía", afirmó, quien se mostró arrepentido por las molestias que su creación pudo haber causado. "No considero que hice algo ilegal", agregó, "ya que no rompí nada en términos informáticos y no obtuve ningún rédito económico".El joven también negó tener relación con la plataforma en sí. "Yo generaba los enlaces y por un error Futbol Libre los levantaba y los difundía masivamente", explicó. "No tengo nada que ver con la plataforma, ni con el dinero que se generaba por la publicidad". Por último, la causa por Fútbol Libre continúa en curso. Ponce se encuentra en libertad a la espera de la decisión judicial.