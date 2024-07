Piden reglamentación de la ley de fibromialgia, promulgada hace dos años atrás

, sentenció aClaudia Rodríguez de la Asociación Civil de Fibromialgia de Entre Ríos (FERAC). Y agregó:porque, si bien el dolor no se ve, por dentro, la sensación es muy fuerte. Necesitamos que tomen en serio lo que sentimos y pasamos, y que se implemente el programa para tener acceso a una mejor calidad de vida”.La mujer, que hace dos años recibió su diagnóstico, repasó encómo fue su “largo peregrinar” con la enfermedad. “Primero, desde encontrar un médico que pueda interesarse en cómo tratar correctamente la enfermedad y, después, que las autoridades de Salud puedan tomarnos en serio”, rememoró.En relación a los, Claudia mencionó que sentía cansancio, dolores de espalda, entumecimiento y hasta le costaba dormir. “Me trataron como una hernia de disco, hasta que un neurocirujano me sugirió la posibilidad de que sea fibromialgia”, recordó al acotar que fue “impactante” el diagnostico. “Es un cansancio extremo y lo que para una persona es una tarea normal y habitual, para nosotros es un desgaste importantísimo”, mencionó.De hecho, reveló que renunció a su último trabajo “porque no podía sostener una rutina”, lo cual también está vinculado con el síndrome de fatiga crónica., recalcó Claudia.En la oportunidad, valoró la guía de FERAC y el acompañamiento del Dr. Cornejo, quien luchó mucho por la ley provincial de fibromialgia.destacó.Al dar cuenta de lade parte de las autoridades provinciales, Claudia explicó que “la implementación de la ley depende de la dirección del ministerio de Salud y está a cargo el área de Prestaciones que, con el cambio de gestión, está la Dra. María Eva Famín”.La integrante de FERAC cuestionó que, a la fecha, no han sido recibidas ni por la funcionaria ni por el titular de la cartera provincial, Dr. Guillermo Grieve., alertó.De acuerdo a lo que explicó, la reglamentación de la ley de fibromialgia, contempla la implementación de programa “que abarca desde la capacitación a los médicos y las terapias aledañas que ayudarán a una mejor calidad de vida”.Y agregó: “Se pretende registrar una nómina de profesionales que estén capacitados para atender la patología y crear un registro”. Para Claudia, la reglamentación de la ley de fibromialgia implica “recursos humanos y económicos, además de voluntad”.