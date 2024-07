Citaron a declarar como testigo al chofer que llevó a Laudelina a declarar

El chofer del vehículo en el que fue trasladada Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, a declarar un sábado a la madrugada en la Justicia provincial cuando la causa ya estaba en el fuero Federal fue citado a declarar como testigo al igual que el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González.



Se trata de Agustín Ibarra, quien al igual que González, deberá brindar su testimonio el próximo lunes 29 de julio ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo.



Días había trascendido que el chofer del vehículo era Rafael Horacio Miranda, pero finalmente se constató que era otro.



Ibarra condujo ese día el automóvil que sería propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, en el que viajaban la tía de Loan y el abogado José Fernández Codazzi.



Dentro del rodado se habría producido la amenaza contra Laudelina para que declare sobre un presunto homicidio accidental del menor, tras ser arrollado por el ex capitán de navío Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.



Ese mismo día la jueza citó a declaración testimonial al viceintendente de 9 de Julio por el tema del hallazgo de huellas del pequeño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.



Ambas citaciones testimoniales tienen relación con la indagatoria a la que fue sometida la tía de Loan.



Por otra parte, efectivos de la Policía Federal realziaron allanamientos en la casa de un hijo de Caillava y de su ex cuñado.



En el primero de los procedimientos arribaron a la vivienda de Jorge Bertón, más conocido como "Jorgito". Allí peritaron una camioneta blanca estacionada en el lugar junto a una lancha y al borde de una piscina.



El nombre de Bertón surgió cuando Caillava y Pérez fueron apresados por orden de los fiscales de Goya Juan Carlos Castillo y Guillermo Berry.



En ese momento, un vecino de la pareja aseguró que el ahora allanado fue a buscar la lancha de su mamá debido a que temía que sea vandalizada.



Justamente, un habitante de la zona declaró haber visto el 13 de junio mismo -cuando desapareció Loan- una camioneta a gran velocidad, cerca de las 23:00, ingresó a un camino vecinal que conecta con El Algarrobal, la zona donde vieron por última vez al menor.



Al mismo tiempo, los policías federales realizaron un allanamiento en la casa de Cristian Bertón, el hermano del ex marido de Caillava, debido a que él también posee una camioneta blanca.