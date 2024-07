Vendedor ambulante en silla de ruedas fue atropellado por un camión

Foto 1/2 Foto 2/2

Un hombre que se desplaza en silla de ruedas fue embestido por un camión, pero afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.



El hecho tuvo lugar este lunes cerca del mediodía en la esquina de avenida Pellegrini y Dorrego, de la ciudad de Rosario. De acuerdo a lo informado, la víctima es un vendedor ambulante de bolsas de nylon, quien suele desplazarse por la zona, acercándose a los automóviles para ofrecerles su producto.



El chofer del camión que estaba en el lugar brindó su testimonio y relató que “estaba el semáforo en rojo, yo ví que cruzó, pensé que iba para la veredad, pero se me apareció de repente en el medio y no lo vi”.



“La saqué barata, no le pasé por encima”, observó y aseguró: “Estoy muy asustado por la situación” .El tránsito se cortó por Pellegrini pero se podía circular con normalidad por Dorrego y por Italia. (Rosario3)