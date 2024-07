Caso Loan: “Esperamos que alguien hable y aparezca pronto”, afirmó su hermano

José Peña, hermano de Loan, aseguró que a 38 días de la desaparición todavía no hay certezas de su paradero y sostuvo que en la familia esperan que "alguien hable y aparezca pronto"."Nadie dice nada certero sobre Loan, esperamos que alguien hable y aparezca pronto", sostuvo José en su casa de Corrientes.Consultado sobre las distintas hipótesis que existen alrededor del caso y que involucran a varios familiares, dijo: "Yo solo quiero saber dónde está mi hermanito"."Hay muchas hipótesis y no hay que descartar ninguna", consideró José este domingo."Imagínese a mi papá... yo estuve con ella seis, siete días, en ningún momento de dijo nada", resaltó José Peña.Además, enfatizó: "A Laudelina no le creo más nada, que se encargue la Justicia de ella".A casi 40 días de la desaparición del pequeño Loan, la investigación todavía no se acerca a determinar qué fue lo que pasó una jornada en la que el niño fue a almorzar a la casa de su abuela junto a su padre.