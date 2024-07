Crimen de Catalina: Excompañera del acusado contó que el joven la acosaba

La investigación

Pruebas contundentes

El horror, en la casa

En medio de la conmoción por el femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba, una excompañera del asesino reveló que él la acosó en la adolescencia y lamentó que nadie la haya escuchado en aquel momento.“Reiteradas veces hablé con la preceptora porTenía que matar a una chica para que se dieran cuenta. Qué horror todo”, expresó la joven.Contó una traumática experiencia durante un campamento del curso. “”, dijo. Y agregó al respecto: “Después de eso empezó a tener más contacto conmigo en el aula pero yo era bastante cortante con él por lo que había pasado”.La joven aseguró que denunció el episodio con una preceptora, pero que desde el colegio jamás la escucharon: “Me trató de disléxica porque había desaprobado matemática y cambió totalmente el foco del tema. En esa institución se tapa todo”.Con este aberrante desenlace, la barilochense se arrepintió de no haber realizado la denuncia formal en ese momento. Reconoció que no lo hizo porque era bastante tímida y de bajo perfil en la secundaria.Señaló que Soto siguió cursando “como si nada” después de aquel acoso. “Lo que pasé en el secundario me llevó a pasar una depresión muy triste hace meses. Esto se podría haber evitado si me hubieran escuchado en su momento pero no lo hicieron”, reconoció la joven.Por otro lado, develó un desconocido y macabro detalle de los minutos próximos al femicidio de Catalina: “Después del secundario nunca volví a tener contacto con él, aunque me sigue en Instagram. De hecho, después de haber matado a la chica vio mi historia. Todo muy horrible”.Y concluyó con su primera reacción después de enterarse de lo ocurrido en Córdoba: “Lo primero que dije fue ‘el tiempo me dio la razón’”.Para la fiscalía, el femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven cordobesa de 21 años, está resuelto.Los investigadores recolectaron en las últimas horas suficientes pruebas contra el oriundo de Bariloche, de 21 años. Entienden que actuó solo por lo que se desvanece casi por completo la hipótesis de otros implicados.De acuerdo al repaso de la fiscalía, Catalina llegó a la casa de su amigo alrededor de las 21.30. Casi una hora después, el auto quedó abandonado en la calle Pedro Echagüe al 3900, en barrio Ampliación Kennedy.Por el momento Soto continúa acusado de homicidio simple. El fiscal analiza aplicar el agravante de violencia de género. Si esto ocurre y es condenado por femicidio, la única pena posible es la de prisión perpetua.Las pericias ordenadas por fiscalía comenzaron apenas ocurrió el femicidio. La situación de Soto fue complicándose con el correr de las horas y las actuaciones de los investigadores.El asesino abandonó el Clio, volvió a su casa y luego se dirigió a la comisaría para declarar, al igual que otros amigos de la víctima. Allí se desentendió del hecho y otra vez regresó a su hogar.Las tareas de inteligencia tecnológica arrojaron que Catalina había estado con su amigo de la facultad esa misma noche. Entonces, policías irrumpieron en la casa de la calle Podestá Costa, en barrio Jardín, y volvieron a interrogar a quien en ese momento era el principal sospechoso.Allí, acorralado por los agentes, Soto se quebró y confesó que la mató. Entre las revelaciones, admitió que estaba obsesionado con Catalina porque “era el amor de su vida”.Resta conocer de qué manera Soto asesinó a su amiga, aunque se intuye que por su fuerza física.Se supo queEn la casa de Soto, donde ambos discutieron y él la golpeó, los peritoscuando intentó defenderse de las agresiones.También apareció pelo que sería de la víctima en algunos sectores del domicilio. Por último,. (Fuente: DoceTv)