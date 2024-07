La Federación de Clubes solicita “emergencia energética para instituciones”

Integrantes de la Federación Entrerriana de Clubes mantuvieron una reunión con representantes de ENARGAS para tratar el tema de las tarifas de luz y gas, y buscar soluciones ante la caída del subsidio del 30% que varios clubes venían recibiendo.En este marco, el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes, Hugo Grassi, indicó a: “Tuvimos una jornada importante por Zoom con Héctor Maya debido a que varios clubes. Grassi destacó que Maya los atendió gentilmente y les proporcionó un correo electrónico donde cada club puede comunicarse para atender sus problemáticas.Para obtener el beneficio, Grassi explicó que “los clubes tienen que estar registrados en los registros de clubes de la nación, que muchos ya lo están, y luego pedir nuevamente el subsidio”. Agregó que estoasí que apuntamos a que puedan tener el mismo beneficio; eso quedó con el compromiso de trabajarlo y avisarlo”.En otro orden, Grassi comentó que en Paraná los clubes se reunieron, y también lo hicieron a nivel provincial en Villaguay hace 20 días. En esa reunión, ya que “se ha incrementado en un 400% la energía eléctrica y en un 1.000% el gas, es decir, se nos hace cuesta arriba poder costear las boletas”.Grassi subrayó que esta situación afecta particularmente a los “clubes que tienen piletas climatizadas, donde en algunas localidades hay una sola pileta y dejar sin funcionamiento una pileta perjudica a toda la comunidad”.Por otro lado, fue consultado sobre el nuevo DNU de Javier Milei, donde dos artículos habilitan a los clubes a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Grassi aseveró:Indicó que “hoy en la mañana me comuniqué con la parte legal de la Secretaría de Deportes, que está reglamentando esto, y fuimos escuchados”.Grassi señaló que “una de las cosas puntuales es que se ponen en riesgo las instituciones si viene un privado y quiere aportar a la institución o algún deporte en particular; nos explicaron que esto es por porcentaje y que no va a correr riesgo la institución”. Añadió que