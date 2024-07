Desgarrador mensaje de la mamá de Loan: “Hijo, insistí con que te lleven a casa”

Una multitud marchó nuevamente por las calles de la localidad correntina de 9 de Julio para reclamar por la aparición con vida de Loan, el nene de 5 años de quien aún se desconoce su paradero a 33 días de su desaparición. "Quiero que me lo devuelvan lo antes posible", dijo la madre del menor."Quiero que me traigan a Loan, por favor", pidió María Noguera mientras marchaba junto a su marido, José Peña, sosteniendo un cartel con la leyenda "Justicia por Loan" y una imagen del pequeño en el día de su cumpleaños.En tanto, pidió que los detenidos, entre ellos familiares del nene desaparecido, revelen información ante la Justicia sobre "qué hicieron con Loan y en dónde está"."Te estamos esperando, hijo. Te extrañamos todos, tus hermanos y tus papás. Pedí que te traigan", reclamó María con la voz solloza en una nueva marcha convocada por los familiares de Loan. También pidió que los presuntos captores devuelvan a Loan "vivo como se lo llevaron, así lo queremos", dijo aRespecto a la convocatoria de este martes, agradeció el cariño brindado por "los vecinos y gente de todos lados me dan fuerza con su apoyo". En ese sentido, agregó: "Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir con la marcha hasta que encontremos a Loan".Sobre la consulta acerca de la detenida Laudelina Peña, tía de Loan, María pidió "que diga algo, que hable, qué se hizo con Loan, quien lo llevó y donde está", y que tenga compasión sobre la desesperación suya ya que "ella también tiene hijos".Por último, María le dejó un mensaje a Loan: "Hijo, insistí con que te traigan cerca de tu mamá, de tu papá y tus hermanos, con que te lleven a casa".Además de Laudelina, la causa tiene siete detenidos: María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez; Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi; y Walter Maciel.Hasta el momento, los siete detenidos están acusados por la sustracción del nene de 5 años en calidad de coautores, y según el artículo 146 del Código Penal, las penas son entre 5 y 15 años de prisión a quien sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.