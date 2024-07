Por qué no se estableció la causa de muerte de Nerón, el perro que buscó a Loan

Foto: El bombero Alejandro Comparin fue el guía de Nerón desde el día de su llegada a Chajarí

que la muerte del can se haya desencadenado tras contraer garrapatas mientras buscaba a Loan, ratificó que “no darían los tiempos”.

, el perro perteneciente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Chajarí, murió el sábado 13 y la noticia de su deceso causó conmoción en la sociedad, que lo despidió con sentidos mensajes mediante redes sociales; incluso la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios decretó duelo por tres días por su muerte., el niño que desapareció en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.El encargado de la brigada Canina de los Bomberos, Cristian Castro, y el veterinario que atendió a Nerón, Fernando Galeano, dialogaron cony brindaron precisiones sobre el vínculo que mantuvieron con el perro y cómo fueron sus últimos días.“Es doloroso porque se hace un vínculo con ellos, no pensábamos que se iba a desencadenar de esta manera”, manifestó Castro y recordó que Nerón llegó a la institución a sus 45 días de vida, desde Buenos Aires.A su turno, Galeano recordó: “Siempre fue un perro sano,. Tenía sus vacunas a término. En el inicio de su cuadro presentaba decaimiento y temperatura alta, se le dio un tratamiento por un cuadro inespecífico y se esperó su evolución”.El profesional rememoró que, pese al tratamiento, el perro no mejoraba y mientras esperaban los resultados de unos análisis de sangre, de forma preventiva, se lo trató por una enfermedad que transmiten las garrapatas.Cuando los análisis llegaron, se determinó que; comenzó a recibir su tratamiento de inmediato, pero no fue suficiente y murió a las pocas horas.Todo sucedió en apenas seis días. El veterinario afirma que fue algo repentino y que, en casos con estas características.Al ser consultado sobre la posibilidad deTambién afirmó que no contaba con una anemia crónica.