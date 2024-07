Fiesta patronal de Nogoyá: multitudinaria procesión, testimonios e imágenes

Sociedad Qué oración rezarle a la Virgen del Carmen en su día para pedirle ayuda

Raíces gauchas y payada para la Virgencita

Video: "La Virgen del Carmen marca la vida de los fieles", valoró Puiggari

Video: Fiesta patronal en Nogoyá: "se vive con mucha intensidad", dijo el párroco

Video: Peregrinación y testimonios de la Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen

La comunidad de Nogoyá celebra este martes a su patrona, "Nuestra Señora del Carmen". Es que la ciudad fue fundada un 16 de Julio de 1782, por el Padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada alrededor de la capilla e imagen de Nuestra Señora del Carmen.En Nogoyá se considera a la Virgen del Carmen "como la primera ciudadana de la localidad". Y en el día de los festejos patronales, miles de fieles, provenientes de diferentes localidades, arribaron para agradecer, pedir o simplemente contemplar aquellas festividades, de las que todos hablan.Nogoyá festeja a su patrona, la Virgen del Carmen. Con la Basílica repleta, el arzobispo Juan Alberto Puiggari, celebró la Santa Misa este martes a la mañana. En tanto, a las 14.30, la virgen salió de la Basílica y una multitud acompañó la procesión de la virgen por las calles circundantes a la basílica.Alumnos de escuelas con varias banderas se hicieron presente en una ceremonia religiosa muy emotiva con la presencia de sacerdotes y muchos fieles de las iglesias.Muy emocionado, un hombre domiciliado en Nogoyá, dialogó con Elonce y manifestó que “nuestra Madre es lo más grande que hay. Ella nos escucha y todos los 16 de julio, nos une a todos sus hijos”, remarcó entre sollozos.Por su parte, una mujer oriunda de Victoria, sostuvo que “antes venía con mis padres y ahora, vine sola. Es muy emocionante y viene mucha gente”, resaltó mientras volaban pequeñas estampillas de la Virgen y los fieles las guardaban como recuerdo.“Somos de Santa Fe y Rosario, es la primera vez que venimos y es una celebración muy linda”, dijo la mujer santafesina a Elonce. En tanto, quien la acompañaba, sostuvo que “es la primera vez que le pedimos algo”, dijo.Dos adolescentes oriundos de Córdoba, contaron que estaban de visitas en la casa de sus abuelos en Nogoyá, contaron que hicieron la procesión todos juntos. “Me parece maravilloso venir con mis nietos, porque tenemos la misma devoción por la Virgen. Todos los años vienen en esta fecha”, contó la mujer y agregó que “la familia tiene mucha Fe en la Virgen del Carmen”, sostuvo.Muchos feligreses se congregaron para conmemorar una nueva fecha religiosa en honor a la patrona de la ciudad "Nuestra Señora del Carmen".La Basílica “Ntra. Sra. del Carmen” de Nogoyá es la sucesora de la primitiva capilla que diera vida al pueblo de Nogoyá allá por el año 1782. El santuario guarda en su interior la imagen fundadora de la Patrona de la ciudad, “Nuestra Señora del Carmen”, que fuera tallada por el Padre Quiroga y Tabeada, el mismo promotor de la construcción de la capilla con el fin de que los pobladores de la zona tuvieran un espacio de oración.Por su parte, una mujer de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, que estaba de visita en Nogoyá por invitación de una amiga, sostuvo que “es la primera vez que vengo y voy a volver”, dijo. En tanto, su amiga entrerriana, indicó que “estoy orgullosa que haya venido, porque para nosotros, la Virgen es lo más grande que tenemos en la ciudad y nos acompaña día a día”, subrayó.“Es una emoción muy importante celebrar con la Mater porque ella nos protege y también a la ciudad. La plaza siempre se llena y todos los años, viene gente de todos lados. Además, nos regaló este hermoso día para disfrutar”, afirmó una mujer de Nogoyá.La vicegobernadora Alicia Aluani, que es oriunda de Nogoyá estuvo en la procesión y los festejos y en diálogo conafirmó que “la fiesta de la patrona es una fiesta maravillosa y en el aniversario 242 de nuestra ciudad, esto es un sentimiento, nos une no solo la parte espiritual y religiosa sino la parte cívica donde se reúnen los vecinos, las familias, los amigos y eso es lo que necesitamos, la unión entre todos, no solamente para festejar el cumpleaños de nuestra patrona sino también para que los productores regionales sean mostrados”.“Todos los 16 de julio soñamos con la fiesta de la Virgen porque sabemos que hay mucha gente que concurre; el sentimiento de la Virgen es algo inigualable, nos acompaña, nos guía y nos une”, expresó.Paso seguido contó que a nivel personal “el momento más especial es cuando la Virgen entra nuevamente a su casa y todos la saludamos con los pañuelos rogando que el año próximo sea mejor que éste”, dijo y remarcó que siempre la impactó que las niñas se dejan crecer el cabello para “después cortarlo y cada año renovar la cabellera de la Virgen”.Jesús Pino, un santiagueño de nacimiento, pero con padres entrerrianos y criado muy cerquita de Nogoyá, tuvo a su cargo el discurso durante el desfile tradicionalista y manifestó que “muchas veces es muy difícil decir por la boca lo que siente el corazón porque los venimos trayendo el campo y nuestras costumbres en la sangre, lo vivimos cotidianamente y no podemos explicar el sentimiento, pero es muy lindo mostrar y explicarle a la gente lo que es el desfile y el trabajo rural”.El renombrado payador Beltrán Escudero, dejó su composición para la Virgen:Si bien dijo que está viviendo en la provincia de Santa Fe, todos los años está presente en la Fiesta Patronal. “Este es mi pueblo y cuando la virgencita me ayuda vengo a cantarle a mi gente”.“Desde muy temprano se ve gente que viene de todos lados, pero para los que somos de Nogoyá no es novedad”, todos los años la celebración es muy concurrida, acotó una mujer que estaba junto a su madre y suegra.“La Virgen es lo máximo, vine acompañada por toda mi familia que vino desde Rosario para participar de este día tan especial”, destacó por su parte una vecina de Nogoyá.“La Virgen del Carmen congrega no solo a fieles de Nogoyá sino que de muchos lugares de la diócesis. También viene muchos desde Buenos Aires, Santa Fe que regresan a Nogoyá para esta celebración”, dijo el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, a Elonce al sostener que “ así como en una casa de familia el día de cumpleaños de la madre se acercan los hijos, acá también”.En este sentido, monseñor señaló que “la Virgen del Carmen es muy fuerte en la historia y en cada uno de los nogoyaenses. Toda la vida gira en torno a la basílica, cuando se bautizan, casan e incluso mueren. Es algo que marca mucho la historia persona de cada uno de los que están acá”.“Se vive con mucha intensidad la celebración. Un mes antes de la esta fecha se comienza con las actividades en escuelas, clubes, jefaturas y el municipio”, dijo el párroco Rafael Micheloud al señalar que durante todo este tiempo realizaron novenas para niños y adultos, peregrinaciones por los barrios, comunidades cercanas y zonas rurales”.“Aquí la virgen es el centro de la vida de fe y civil. Al trabajo lo hace ella, nosotros simplemente le servimos, en Nogoyá esta este espíritu de familia, de pueblo que peregrina ya que la Fiesta es lo más importante”, amplió y agregó que “María nos enseña a ser madre y padre, algo maravilloso de esta comunidad”.