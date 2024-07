Un nene de 9 años está grave por una intoxicación con pastillas

Un niño de 9 años se encuentra grave en el área de cuidados intensivos del hospital Víctor J. Vilela donde ingresó el sábado producto de una intoxicación con pastillas. De acuerdo al testimonio de vecinos, el chico estaba en la casa de una vecina cuando comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia al hospital.



“Ingresó el sábado a la unidad de cuidados intensivos por un cuadro grave. Entró en coma y como no tenía posibilidad de mantener su propia respiración, entró en asistencia mecánica respiratoria. En el transcurso de estos días fue evolucionando de manera que este martes por la mañana salió del respirador, pero continúa en estado reservado”, detalló la subdirectora del efector público, Silvia Giorgi.



Con respecto al origen de la intoxicación, la médica explicó que los exámenes toxicológicos marcan que consumió opioides. “Son drogas que se utilizan para el dolor que es muy fuerte, muy ligado a pacientes oncológicos. Es una medicación que no está al alcance de cualquier persona, sino que debe ser recetada y controlada por un profesional”, agregó.



Consultada por la cantidad de pastillas que habría ingerido, Giorgi aclaró que no lo pueden precisar con exactitud porque depende tanto de la concentración de la droga como de los kilos que tiene el niño.



De acuerdo a la denuncia que hicieron los vecinos a Rosario3, el chico habría tomado al menos diez pastillas de morfina. Pero a eso le sumaron que tanto él como su hermana de 11 años viven en un contexto familiar complejo. Tanto es así que presentaron también una denuncia en el Centro de Justicia Penal solicitando la intervención estatal y detallando distintas situaciones de violencia.



Si bien en el Vilela se encargan de la atención médica, la subdirectora aclaró que también cuentan con un equipo interdisciplinario que ya está trabajando en el caso para intentar esclarecer lo ocurrido y también poder contener tanto al niño como a su familia, en el caso de que sea necesario.



“Está la investigación de la causa de la intoxicación. Si fue una travesura, un accidente o por qué consumió estos comprimidos. Es fundamental que él cuente qué pasó y bajo qué circunstancias. Muchas veces son consumos accidentales porque lo confunden con algún dulce masticable”, añadió. (Rosario 3)