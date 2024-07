Prohibieron la venta en todo el país de otra marca de repelente de insectos

Sociedad Prohibieron la venta de un repelente de insectos

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta en todo el país y en las plataformas de comercio online de una marca de repelente de insectos que no contaba con registros y, por ello, fue catalogado como "ilegal". La semana pasada había hecho lo mismo con otros dos productos similares.Según se indica, la investigación comenzó a partir de la denuncia de un laboratorio acerca de la existencia de este repelente, que en su rotulado presentaba datos falsos.El repelente se vendía tanto en comercios como a través de plataformas de comercio internacional, por lo que los sitios fueron dados de baja.Así, a fin de "proteger a eventuales usuarios del producto" ya que al no estar inscripto ante el organismo y "no resulta posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos" la Anmat resolvió prohibir su venta en todo el país y también en canales electrónicos.