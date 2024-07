Entre Ríos y Santa Fe coordinan acciones para prevenir incendios en las islas

Economía Advierten que el fenómeno La Niña podría prevalecer hasta septiembre

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos asumieron este lunes el compromiso de coordinar acciones para el control de fuego en las islas. El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estevez, y el secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades entrerrianas: Rosa Hojman, secretaria de Ambiente; César Gómez, encargado de la Brigada de Respuesta Ambiental de Entre Ríos, y Pablo Aceñolaza, director de Áreas Naturales Protegidas.En declaraciones periodísticas tras la reunión, el ministro Estévez sostuvo que “se trabaja juntamente con la provincia de Entre Ríos para coordinar acciones de prevención y protocolos que se necesitan tener para abordar esta situación en caso de incendios". Amplió: "Estamos en un momento de transición, saliendo de la corriente Del Niño en una zona medio neutra y yendo a La Niña que es otro momento de mayor riesgo de incendio que tenemos. Eso es algo que vemos en forma cotidiana en las rutas, en las islas y necesitamos poner nuestro compromiso para abordar el tema”.El ministro de Ambiente y Cambio Climático subrayó que para afrontar el problema de los incendios o quema de pastizales en las islas “hay coordinar acciones con distintas áreas y tener un protocolo en común entre los tres niveles del Estado y entre los distintos gobiernos provinciales. Por eso, establecemos esta cooperación importante con la provincia de Entre Ríos y la capacitación de nuestros recursos humanos. Y por eso, desde la Secretaría de Protección no solo estamos trabajando en la capacitación de estos brigadistas. Estas situaciones de riesgo no solo se dan en el Delta, sino también en la zona de Bajos Submeridionales. Hoy estamos en condiciones de poder articular con las otras jurisdicciones”.El funcionario apuntó sus críticas contra la gestión provincial anterior, porque -dijo- “ha habido una desatención a organismos como los Bomberos Voluntarios quienes hacen un trabajo extraordinario. En cada localidad son instituciones muy representativas, muy profesionales, que tienen un compromiso con las comunidades muy destacable, pero que necesitan no solo el acompañamiento del Estado sino también una coordinación. Por eso vamos a trabajar en planes concretos con los gobiernos locales, que también deben asumir un compromiso para trabajar con los bomberos voluntarios y con las áreas de Protección Civil”, añadió.Por su parte, Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, señaló que la semana pasada “se registraron intensas heladas, que también pueden favorecer a la combustión. Hemos vistos columnas de humo a lo largo de la provincia, donde personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y Zapadores y todos los gobiernos locales hemos estado dando respuestas, incluso trabajando con todas las jurisdicciones porque también interviene el Ministerio de Desarrollo Productivo. Se necesita una coordinación, una mirada permanente y un compromiso de que todo lo que se escribe en los protocolos se lleven a cabo cuando las situaciones lo ameriten”.Al ser consultado sobre si habrá colaboración del gobierno nacional, Escajadillo agregó: “Estamos trabajando con el gobierno nacional, con todas las áreas, especialmente con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que aportará los recursos”.