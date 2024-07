Todas las hipótesis que se manejan en el caso Loan

Durante el mes que lleva la intensa búsqueda de Loan en Corrientes, la Justicia provincial y federal tuvieron diversas hipótesis sobre qué pasó con el menor de 5 años aquel 13 de junio cuando fue a almorzar a la casa de su abuela Catalina.Entre todas las conjeturas posibles, hubo tres que tuvieron mayor relevancia: se perdió, trata de personas y que murió en un accidente.A un mes de su desaparición por ahora no hay una hipótesis central y los abogados de la familia de Loan, Gustavo Briend y Fernando Burlando, solicitaron la creación de un comité de búsqueda ya que, pese a que se avanza en las detenciones e imputaciones, el hallazgo del menor está cada vez más alejado ya que no hay rastrillajes elocuentes.En la primera semana de búsqueda, la Justicia provincial llevó a cabo una investigación basada en que Loan estaba perdido y desorientado en alguna parte de la zona rural tras alejarse de sus familiares en el naranjal.Durante esta primera instancia hubo tres demorados: Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.Mientras todavía no había información sobre dónde estaba Loan, la abuela Catalina puso en carpeta que el niño fue llevado por el pombero, una figura mítica conocida en zonas rurales.Aun así, tras la declaración de Laudelina, tía del menor, frente a un fiscal provincial, la causa dio un giro sorpresivo. Según la mujer, Loan murió tras ser embestido por el matrimonio Caillava y Pérez, luego enterraron su cuerpo y la amenazaron de muerte para que no hable.De esta manera, se incrementaron los rastrillajes, pero todos dieron resultado negativo, mientras que nuevas pericias a las más de 90 pruebas secuestradas otorgaron mayores detalles de un posible accidente.Se constató que hay ADN positivo de un masculino en el guardabarros de la camioneta de Caillava y Pérez, por lo que el resultado será analizado con el material genético de sus papás para comprobar si es sangre de Loan.Asimismo, se aguarda a saber el resultado de otras pericias encontradas en dicho vehículo, así como también lo que revelan los celulares y la ropa secuestrada para constatar si es verídica la versión de Laudelina.