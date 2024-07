Pedro Brieger admitió los abusos: “sé que lastimé a mucha gente y pido perdón”

Sociedad Periodistas Argentinas denunciaron a un colega por 19 casos de acoso sexual

El periodista Pedro Brieger fue acusado por abuso sexual por al menos 19 mujeres que se animaron a contar las situaciones que atravesaron durante los últimos años.La Asociación Periodistas Argentinas presentó el ‘Informe Cultura del Acoso: Punto y Aparte’ en el Senado de la Nación, y consideró “imprescindible” que el especialista en política internacional, Pedro Brieger, pida “disculpas públicas” luego de que casi una veintena de colegas lo denunciara por propasarse con ellas.La conferencia fue encabezada por las periodistas Nancy Pasos y Agustina Kämpfer, quien también sufrió situaciones de acoso de su parte, donde compartieron la investigación que incluye 19 casos de ex compañeras que señalan al periodista como acosador, en las diferentes radios y canales donde trabajó los últimos 20 años.Al escuchar este pedido, el periodista decidió publicar en sus redes sociales un video en el cual pide perdón y asegura estar arrepentido de sus actos.“Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente, les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas”, comenzó a explicar el periodista en el video que publicó en su cuenta de X.“Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado, lo pude superar y hoy soy otra persona. Lo que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos, se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados”, se justificó.Para terminar, propuso colaborar para que este tipo de actos no sigan ocurriendo: “Me pongo a disposición de Periodistas Argentinas y otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente, con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más. Espero que puedan aceptar mi ayuda. Como hace tiempo ya no soy esa persona, creo que mi testimonio hoy, puede servir también para romper los pactos que existen entre hombres, para tapar nuestras conductas dentro y fuera del periodismo. Y estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Reitero, pido perdón a quienes ofendí y afecté”. Fuente: (NA)