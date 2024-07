Sacó un crédito en 2016, defraudó al banco y ahora, tuvo que pagar $ 12 millones

Autor de defraudación

Cheques millonarios y sobreseimiento

Reparación integral

Un crédito de $ 650 mil en 2016 terminó costándole a un agricultor $ 12 millones, una imputación y un juicio por defraudar a un banco en Córdoba. Un tribunal federal local sobreseyó al involucrado luego de que el acusado cumpliera el acuerdo resarcitorio.El 22 de noviembre de 2016, Edgar Omán Kuns solicitó al Banco Nación el préstamo de $ 650 mil y puso como garantía prendaria su sembradora Fercam 420. Sin embargo, en el marco de la ejecución prendaria, el Juzgado Federal de Villa María ordenó el embargo y secuestro de la sembradora.Pero Kuns nunca la puso a disposición, ya que le dio otro destino. De esta forma, según la acusación transcripta en la elevación a juicio, tornó ilusorios o imposibles los derechos que el banco había acordado sobre la maquinaria.El martillero no pudo embargarla y secuestrarla. Kuns fue intimado ante el juzgado para que argumentara qué excepciones tenía para no cumplir con la medida, pero no depuso su accionar. Fue imputado como autor de defraudación a la administración pública por desbaratamiento de derechos acordados.La defensa solicitó la reparación integral del perjuicio y, tras acordar con el banco que le abonaría varios millones, pidió el sobreseimiento. En abril, Kuns entregó al Nación dos cheques: uno, por $ 7.480.134 y otro por $ 2.500.000 y cumplió con otras obligaciones acordadas no contempladas en la denuncia original, por lo que –consideró- el monto resultante fue superior. El banco confirmó los pagos.El fiscal auxiliar Gonzalo Fragueiro, en representación de la Oficina de Medidas Alternativas de la ciudad de Córdoba, dictaminó de manera favorable a lo solicitado por la defensa. Sostuvo que la naturaleza de la acción permitía llegar a una solución alternativa, por lo que no advertía una peligrosidad que ameritara la realización de un juicio. De este modo dictaminó que podía darse por reparado integralmente al banco y por extinguida la acción penal, con su consecuente sobreseimiento.“Con el foco puesto en la víctima del delito, se abre a la par la posibilidad de una mejor situación procesal del imputado (quien de otro modo debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena) y se favorece la dinámica de la praxis judicial”, valoró la jueza Carolina Prado, del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.“La defensa ha planteado que corresponde considerar el acuerdo arribado con el Banco Nación con motivo del incumplimiento de cancelación de deuda prendaria, en el cual Kuns ofreció realizar el pago de lo adeudado, más un extra proporcional en concepto de reparación integral del daño ocasionado a la entidad crediticia por su incumplimiento, lo cual fue aceptado por la parte acreedora”, indicó.La jueza hizo lugar a la reparación integral del perjuicio, dio por cumplida el acuerdo, por un total de $ 12.480.134 y lo sobreseyó. Fuente: (LaVoz)