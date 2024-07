El frío extremo causó la muerte de al menos dos personas en Corrientes

Foto: Un hombre murió en Goya por las bajas temperaturas Crédito: Diario Época

La jornada de ayer registró temperaturas bajo cero en Corrientes. En este marco, tres personas perdieron la vida. Se trata de tres hombres de 63 a 70 años de la capital provincial, Esquina y Goya.



En la última ciudad mencionada falleció un hombre de 67 años que trabajaba como sereno en una estación de bombeo. Fue encontrado por su compañero de trabajo alrededor de las 8 la mañana. El médico constató que el deceso se debió a su exposición a las temperaturas extremas.



El segundo deceso se registró alrededor de las 9 de la mañana en la localidad de Esquina. Por Ruta N°12 se encontró el cuerpo de un hombre de 70 años de apellido Coronel, que se presume vivía en situación de calle.



El otro caso se registró en el hogar de tránsito Mi Cristo Roto. Allí encontraron a un hombre de 63 años muerto en su cama. Al lugar asistía hace dos semanas, ya que vivía en situación de calle.



Esquina

El intendente de la ciudad de Esquina, Hugo Benítez, confirmó el fallecimiento de una persona de 70 años en la zona de arroyo Vega. El Jefe comunal informó que el hombre iba a su trabajo y como consecuencia de las enfermedades de base y las bajas temperaturas, se desplomó por un episodio de índole cardíaca.



Benítez comentó que hay un número importante de personas que vive en la ciudad, pero que trabaja en la zona rural y se transporta en bicicleta, moto, a caballo o hasta caminando. "Con este frío extremo que estamos soportando estos días hay que extremar las medidas de prevención para evitar episodios de estas características", señaló el Intendente.



Ante este panorama, época consultó si el Municipio cuenta con refugios para personas en situación de calle. "Contamos con refugio, pero en la ciudad no hay muchas personas en situación de calle, lo que sí hay es mucha demanda de personas que viven o trabajan en la zona rural que requieren la asistencia del Municipio. Ellos nos solicitan frazadas, colchones, ropas de abrigo", explicó el Jefe comunal.





Muerte en refugio en Corrientes

Mi Cristo Roto es uno de los pocos refugios de la capital que asiste a personas en situación de calle. Se encuentra en la calle Niño Jesús 829 del barrio Pueblito Buenos Aires y depende del Arzobispado de Corrientes. Hasta ese lugar llegó Eduardo Mario Gil de 63 años. El hombre ingresó el pasado 28 de junio y estuvo hasta las primeras horas de ayer.



Mariela Revidatti, encargada del refugio, recibió a época para brindar detalles de la modalidad de atención. "Recibimos a adultos mayores que durante los 365 días del año quieren dormir por las noches y recibir un plato de comida y un sanitario para higienizarse", comentó.



Revidatti dijo que el hombre llegó por medio de unos vecinos que lo veían deambular en la zona de la avenida Centenario. "Nosotros conocemos a la mayoría de las personas que llegan aquí. En el caso de Eduardo no lo teníamos registrado y no contaba con DNI. Solo nos comentó cómo se llamaba y su edad. En el refugio lo asistieron con comida y techo, pero él se estuvo todo el tiempo sin mayor movilidad ya que se notaba un deterioro en su salud", comentó la encargada del lugar.



La mujer comentó que ayer a pasadas las 6 de la mañana, una de las personas asistidas fue al baño y lo vio tirado en el piso. Inmediatamente dieron aviso a la ambulancia y lamentablemente cuando llegaron los profesionales no tenía signos vitales. Se investiga si fue por posible hipotermia