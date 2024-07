La Cámara Entrerriana de Turismo analiza pedir la emergencia económica

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, manifestó que tiene una fuerte preocupación por experiencias pasadas. “Me parece que estamos muy fuera del mercado nacional, más allá de que toda la situación del país está muy parecida”, dijo.



Sostuvo que en la provincia están padeciendo “la sobrecarga de los servicios”. “Estamos fuera de precio y ya estamos viendo que estamos más caros a nivel mundial”. Por ello, declaró que no están siendo competitivos y que a esto se suma a las bajas intenciones de los turistas de venir a la provincia.



“Tenemos incertidumbre respecto de cómo van a terminar las vacaciones”, dijo. Y agregó que dos prestadores, uno de Gualeguaychú y otro de Santa Elena, que forman parte de la Cámara, advirtieron que si en estas vacaciones no trabajan como esperan “lamentablemente van a cerrar, al menos, hasta la temporada de verano”.



Schey indicó que los costos actualmente son muy difíciles de trasladar a las tarifas. “Tenemos una fuerte sobrecarga de precios y lamentablemente muchos prestadores del servicio están pensando en cerrar las puertas y esperar al verano”, indicó a Radio Ciudadana .



“Estas vacaciones de invierno van a ser un click. No va a cerrar el pequeño prestador de servicios que se maneja sólo, pero las empresas que tienen personal lamentablemente muchas están pensando en dar de baja y reducir personal”, indicó. Y agregó que lamentablemente siempre el hilo se corta por lo más delgado. “Al tener gente trabajando y no poder pagarles, tampoco es sencillo”, indicó.



Schey dijo que la semana pasada transcurrió la primera semana de vacaciones del Uruguay. En Concordia siempre se reciben a algunos visitantes, pero esta vez el movimiento fue nulo. Al mismo tiempo, sostuvo que deberían estar recibiendo muchas consultas y reservas en estos días en la provincia y en Concordia. “Consultas no tenemos y las reservas van de la mano”, indicó.



Más adelante, dijo que hicieron un relevamiento de cómo venían las reservas en Concordia y el resultado no fue el esperado. “Por no decirte un 0% de reservas, te diría un 1 o 2 %”.



No obstante, señaló que en los últimos fines de semana largos los turistas arribaron sin reservas previas. “Tenemos todas las vacaciones por delante sin reservas, vamos a ver qué es lo que sucede”.



Entre las causas, Schey mencionó que no es por la falta de promoción, ya que a nivel provincial Concordia es “la que mayor promoción hace en medios nacionales”. De la misma forma, dijo que el trabajo del Emcontur (Ente Mixto Concordiense de Turismo) es positivo. Indicó que el Concorpass dio buen resultado para promocionar la ciudad. Pero ese esfuerzo se ve malogrado por las tarifas que deben percibir para sostener los servicios. Schey, volviendo a lo mencionado anteriormente, dijo que “el costo de la luz es insostenible”.



“Los costos de los servicios nos están afectando muchísimo”. Por ejemplo, Schey indicó que un bungalow con iluminación y un par de heladeras para los turistas, paga de energía eléctrica entre $ 120.000 y $ 150.000. “Las boletas de luz del verano en hoteles de mayor tamaño fueron de $ 1.5 millón de pesos”, indicó. El servicio de TV por cable cuesta $ 8.000 por cada decodificador. Para un hotel con muchas habitaciones es un costo importante. El costo del agua potable en Concordia “también es caro”. “Estamos perdiendo plata, ni siquiera cambiando”, confesó.



“Seguramente desde la Cámara vamos a pedir que se declare la emergencia económica turística en la provincia”, adelantó y agregó: “En vacaciones siempre trabajamos con un 80 % de ocupación, pero si el panorama sigue tal como hasta ahora “va a ser muy difícil llegar al verano”. (APF)