Caso Loan: la hija de Laudelina contó quién sobornó a su mamá

La hija de Laudelina, Macarena, habló luego de declarar en la Fiscalía de Goya y contó quién fue la persona que sobornó a su mamá para que diga que Loan había muerto en un accidente tras ser atropellado por el matrimonio detenido."Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", sostuvo Macarena.Asimismo, relató cómo fueron sobornadas por su abogado: "Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".En una entrevista con Crónica, la joven señaló que hasta el momento no hay noticias de Codazzi: "El abogado todavía no apareció, lo están buscando"."Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia", concluyó.Fue el domingo por la tarde cuando Macarena se presentó y declaró frente a la jueza Pozzer Penzo donde, además de manifestar que fueron sobornadas, señaló que en caso de contradecir la versión del accidente, su madre iba a aparecer suicidada en la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenida.