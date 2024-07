En el Te Deum, la Iglesia apuntó a quienes les "falla el termómetro social"

Esta mañana en el Te Deum por el 9 de Julio realizado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, del que participó el presidente Javier Milei, la Iglesia llamó a la unidad nacional, al mismo tiempo que cuestionó la corrupción y remarcó que "algo no está bien cuando hay dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre".En este sentido, el religioso agregó: "No hipotequemos el futuro, muchas cosas hicimos mal en el pasado del que todavía nadie se hace cargo, aunque el resultado es que 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres".García Cuerva enfatizó en que su objetivo era realizar un llamado a la fraternidad y habló de un país "que nos duele hace mucho, que se dice independiente hace 208 años pero que aún hoy sufre las cadenas de diversas esclavitudes que no nos dejan caminar como pueblo".Asimismo, en su oración también pidió que "Argentina se cure, se ponga de pie, camine, que se independice de las camillas que la tiene postrada y enferma".El Día de la Independencia se celebrará oficialmente este 9 de Julio con un masivo desfile militar en la Ciudad de Buenos Aires, el primero de su tipo desde 2019 y contará con la participación de unos 6.800 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, además de camiones, tanques, aviones, autos, motos, caballos y perros.El evento comenzará este martes a las 10.30 de la mañana, en el cruce de la Avenida del Libertador y Agüero, en la zona del Museo de Bellas Artes, y se desplazará hasta llegar la avenida Olleros, en las inmediaciones de la estación de tren Lisandro de la Torre.Del evento participarán el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros, además de veteranos de la Guerra de Malvinas, efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía y los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.Los tres regimientos históricos y sus bandas, el Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 Patricios y el Regimiento de Artillería 1 aportarán color al desfile.Del desfile también participarán cadetes del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, además de unos 300 caballos, tanques, camiones y unos 60 aviones y helicópteros que sobrevolarán la Ciudad.En el Apostadero Naval Buenos Aires, en la Dársena Norte del puerto, hasta el martes 9 de julio a las 17:30 hs se podrán visitar ocho de las unidades de la Armada Argentina: la fragata ARA “Libertad”, el destructor ARA “Sarandí”, la corbeta ARA “Espora”, el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, los multipropósitos ARA “Ciudad de Rosario” y ARA “Ciudad de Zárate”, el patrullero ARA “King” y la lancha patrullera ARA “Río Santiago". Fuente: (Perfil)