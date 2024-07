Agregarán el "botón negativo" para las reacciones de la red social X

Elon Musk está planeando la incorporación de un nuevo botón a las reacciones de la plataforma X, antes conocida como Twitter. Este permitirá que los usuarios califiquen de manera negativa las publicaciones en función de su relevancia o veracidad.



Desde el 2021, cuando el magnate sudafricano compró la red social, X atravesó una serie de cambios en el formato y las funciones que los usuarios tienen acceso. La ultima innovación fue hacer privados los "Me gustas", por lo que ya no son visibles en los perfiles.



Se agregará un nuevo botón destinado a expresar disgusto o desacuerdo con las publicaciones. Este se ubicaría al lado del "Me Gusta" y estaría representado con una flecha hacia abajo, similar a la función de la red social Reddit. Esto fue revelado por Aaron Perris, ingeniero y contribuyente de Mac Rumor a través de su cuenta de X. En años anteriores esta función tuvo un breve paso por la plataforma durante unas pruebas piloto.