Mujer policía fue condenada por abusar de un chico para vengarse del padre

Una mujer policía fue condenada a tres años y cuatro meses como autora de estupro por haber abusado sexualmente de un adolescente de 15 años con cuyo padre había tenido un problema personal en la ciudad de Vera, en el norte santafesino. Se trata de Carla Soledad Kaumann, de 36 años, quien fue sentenciada en un juicio oral por el juez Martín Gauna Chapero.



El hecho por el cual fue condenada Kaufmann ocurrió el 11 de junio del año pasado a las 5.30 en inmediaciones de Santa Fe y Alvear de Vera. Según la acusación del fiscal Valentín Hereñú, la mujer policía planificó la situación: primero le pidió a un amigo del chico su contacto y comenzó a escribirle por WhatsApp para invitarlo a que se fueran juntos del boliche donde ambos se encontraban.



El adolescente, “sin saber quién era la mujer, se encontró con ella afuera del boliche”, expresó el fiscal. Entonces, según el relato de la acusación, “luego de caminar unos metros por el recorrido que ella le iba indicando, llegaron a un lugar que estaba oscuro” donde comenzó a realizarle “prácticas sexuales sin su consentimiento. Mientras abusaba de él, la mujer le decía que no dijera nada de lo que estaba pasando porque ella podía ir presa, ya que tenía el doble de su edad”.



“Luego de abusar de la víctima —continuó el fiscal— la mujer se identificó, le dijo su nombre y apellido, le remarcó que sabía cosas de él. También le mencionó que sabía que sus padres estaban de viaje, lo cual era cierto. Y si bien el adolescente no conocía físicamente a Kaufmann, cuando ella le dijo quién era, supo que se trataba de una persona con la que su padre había tenido problemas personales”.



Hereñú remarcó que si bien el chico sabía del conflicto que había atravesado su padre, no conocía personalmente a la mujer. “Por eso, ella esperó terminar la secuencia abusiva para decirle quién era, lo que ocasionó un profundo sentimiento de rechazo y culpa en la víctima, por haberse sentido utilizado como una cosa en el medio del conflicto de adultos”, indicó.



Vergüenza y culpa

El fiscal indicó que si bien todos los casos de delitos contra la integridad sexual son muy delicados, “este tiene otras particularidades a raíz de la relación previa que había entre la condenada y el padre de la víctima”.



En tal sentido remarcó que durante el juicio la acusación pudo plantear “un debate muy serio acerca de la inmadurez sexual de un adolescente, al que le sumamos pruebas contundentes, como la pericia al celular de la condenada, el relato del amigo de la víctima e imágenes de la vía pública tomadas por cámaras de vigilancia”.



Hereñú ponderó que entre las evidencias fue “determinante el relato de la víctima”, que declaró en cámara Gesell lo mismo que le había contado primero a su madre y luego a las profesionales que lo entrevistaron en la Comisaría de la Mujer de Vera.



“Todas las veces que tuvo que relatar lo sucedido quedó claro la vergüenza, la impotencia y la culpa que siente el adolescente por lo que pasó. Y también quedó claro que nunca dio el consentimiento para que la mujer le realizara esas prácticas, para lo que se aprovechó de la inmadurez sexual de la víctima”, concepto que fue cuestionado por la defensa de Kaufmann.



Vínculo previo

Conocido el veredicto Hereñú se mostró conforme, más allá de no conocer aún los fundamentos del fallo. “Fue condenada por la misma calificación penal que pedimos, por un monto de pena de cumplimiento efectivo y que es muy similar al que habíamos solicitado”, señaló al fiscal, quien consideró que el caso fue complejo por el contexto en el que ocurrió y por el vínculo que unía a la mujer con el padre de la víctima.



“En el juicio planteamos que cometió el estupro como parte de un plan para vengarse del padre del adolescente y logramos un debate muy serio acerca de la inmadurez sexual de un adolescente”.