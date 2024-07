Alertan por nuevas estafas con el cuento del “te choqué, te dejo mi celu"

Una nueva modalidad de estafa se implementó en Córdoba en los últimos días, que involucró a conductores y a sus seguros del auto.



Desde la asociación que agrupa a los productores de seguro corroboraron varios casos en los que, tras un choque o rotura del vehículo en la vía pública, conductores se encuentran un papel con un número de contacto y la promesa del responsable del daño para hacerse cargo a través de su seguro.



Un audio que se difundió por WhatApp relató la experiencia negativa de una mujer víctima de esta estafa. "Les quiero contar que a una amiga mía le rompieron el vidriecito retrovisor del auto, le dejaron un papelito en el que decía celular y la frase 'llámame, disculpa, tengo seguro, me hago cargo'", dice el audio.



La mujer llamó al número proporcionado y fue contactada posteriormente por alguien que afirmaba ser representante del seguro. Tras seguir las indicaciones dadas y compartir información bancaria con estos individuos, descubrió más tarde que su cuenta había sido hackeada y vaciada.



Marcos Spaccesi, presidente de la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba, advirtió a Cadena 3 sobre esta situación: "Nosotros le aconsejamos siempre a los clientes que no pasen ningún dato de más". Enfatizó también sobre la importancia de no dar ninguna clave o código personal por teléfono para evitar ser víctima de este tipo estafas.



La recomendación general ante este tipo situaciones es comunicarse directamente con el productor del seguro antes de iniciar cualquier conversación con desconocidos. Los estafadores pueden enviar links fraudulentos bajo la apariencia legítima de ser un productor de seguros. Al entrar a estos links, los usuarios corren el riesgo de ser hackeados. La palabra del fiscal especializado

El fiscal del Cibercrimen en Córdoba, Franco Pilnik, advirtió que crecen este tipo de modalidades de estafa en la región.



"Hace un par de semanas entraron numerosas denuncias con supuestos descuentos de Netflix, por ejemplo, y ahora está de alguien que con buena voluntad ofrece reparar algo que te habría roto del auto en un supuesto evento de tránsito", explicó el fiscal. "Son todas excusas para contactarse con la gente y mediante algún tipo de engaño, requerirte algún código, alguna contraseña o que descargues alguna aplicación que termina permitiendo que ingresen a tus cuentas bancarias y las puedan vaciar".



Pilnik destacó dos señales recurrentes en estos casos: el apuro por parte del interlocutor y la solicitud de códigos o contraseñas. "Nunca entregarle ningún código ni el que uno sabe ni el que uno tiene", recomendó. También sugirió leer bien los mensajes recibidos antes de tomar cualquier acción.



En cuanto al combate contra estas estafas cibernéticas, el funcionario judicial informó: "Cada persona que realiza una denuncia en una unidad judicial es comunicada a la fiscalía y desde allí se tramitan no solamente los pedidos de bloqueos de las cuentas destino sino también la identificación de las personas involucradas". Además mencionó juicios llevados adelante este año con personas resultantes condenadas por este delito.



Finalmente, el fiscal destacó la importancia de la prevención y recomendó a las víctimas comunicarse inmediatamente con su banco. "A veces se pudo recuperar el dinero con una advertencia oportuna", dijo. Según Pilnik, en los últimos cinco años las estafas virtuales crecieron un 800% en la región.