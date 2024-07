Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra el 1 de julio

El Día del Arquitecto se festeja cada 1° de julio en Argentina desde 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) dispuso establecerla como Día Internacional de la Arquitectura, recordando así la fecha de creación de esta entidad, realizada en Suiza el 1 de julio de 1949.No obstante, en 1996, una nueva asamblea de la UIA decidió trasladar el festejo del Día Internacional de la Arquitectura al primer día del mes de octubre, con el objeto de hacerla coincidir con el Día Internacional del Hábitat, en un intento por fortalecer la responsabilidad de los arquitectos, en la construcción de ciudades y comunidades más saludables. En octubre quedó establecido entonces, el Día Internacional de la Arquitectura y el Hábitat Humano.Al respecto,habló con Cecilia Bonino, presidenta del Colegio de Arquitectos, quien expresó: “Lo apasionante que tiene esta profesión es que estamos en la ciudad, en las obras de accesibilidad, haciendo casas, escuelas. Somos los que concretamos sueños”.Además, agregó: “Es ir descubriendo qué es esa idea, sentimiento, ganas que tienen las personas de habitar e ir dándole la forma, construyéndolas”.Asimismo, mencionó: “Es un rol muy importante que tenemos dentro de la profesión, donde lo más tradicional es construir viviendas, escuelas, casas, pero también tenemos nuestra formación específica en la arquitectura para intervenir en cuestiones urbanas como diseñar, pensar, planificar nuestras ciudades con el objetivo de que sean lo mejor habitable para que las personas puedan desarrollarse”.“Es una carrera que tiene un importante abanico donde desarrollarse, ya que no solamente es para construir. Hace 14 años que me dedico a todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con el objetivo de que las ciudades sean los más inclusivas posibles para que todas las personas, independientemente de su condición física, mental, sensorial, puedan habitarlo en calidad. Hay artistas, diseñadores que son de formación arquitecto”, indicó.Finalmente, destacó: “En las distintas sedes de la provincia habrá fiestas y, en particular, en la Región Uno vamos a estar este sábado festejando, donde invitamos a todos los matriculados a que llamen al Colegio de Arquitectos para reservar la tarjeta”.