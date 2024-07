Qué sucederá con el feriado nacional del 9 de Julio que cae martes

Tras la inédita semana laboral de dos días producto de tres feriados y dos fines de semana largo consecutivos, comenzó julio, el séptimo mes del año, que tendrá un nuevo feriado, por lo que muchos argentinos se preguntan si además habrá si habrá descanso extendido.



Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

El próximo feriado nacional es el martes 9 de julio por el Día de la Independencia.



¿Hay fin de semana largo en julio?

Por decisión del Gobierno, el feriado por el Día de la Independencia es uno de los “inamovibles", es decir que no se transfiere y queda fijo el día en que cae. Y esta vez es martes.



Además, por el calendario oficial, el Gobierno no determinó que el lunes previo, 8 de julio, sea feriado puente, con lo cual en julio no habrá fin de semana largo. Cabe acotar que en muchas provincias como Entre Ríos los estudiantes estarán en pleno receso escolar de invierno. Calendario de feriados que quedan durante 2024 en Argentina Inamovibles

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad



Feriados trasladables

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional



Los fines de semana largos que quedan este año en Argentina

Desde el 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.