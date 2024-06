Falleció Walter Godoy, reconocido periodista de Villaguay

La voz grave de Walter Godoy resonaba en cada madrugada a través de Radio Del Sol y era uno de los preferidos de la audiencia por su estilo cordial y profundo respeto por el disenso. También su cara era conocida a través de la programación de Delco Digital y sabía dar espacio al equipo junto al que durante años fue presentador de las noticias.Nacido en Villa Domínguez, se trasladó a Villaguay por razones de trabajo. Fue un muchacho con diversas inquietudes y alcanzó su realización en cada una de ellas, desde la conducción de programas en Radio del Sol y Delco Imagen hasta su gusto por la música que lo llevó, junto a su grupo, a alcanzar un nivel de calidad interpretativa y participar de eventos en escenarios notables, incluso Cosquín.Dos libros fueron de su autoría: “Sueños y relatos” en el cual escribió poemas y relatos, su segunda obra la tituló “Soy”. Según describía, era su último libro de poesías, debido a que esperaba incursionar en el género novela, siendo declarado “de Interés Municipal” por el Concejo Deliberante de Villaguay en el año 2017, indica Mirador Provincial.El popular conductor y animador también tuvo una mirada solidaria en su vida y en su labor periodística.En diálogo con, Manuel Bodeman, amigo de Godoy, dijo que “hemos tenido una pérdida muy grande, de un hermano, de un amigo; Walter representaba no solamente desde lo profesional, sino que también nos golpea en lo personal, porque había una amistad muy grande con todos los compañeros de la radio y de la tele”.En este sentido, afirmó que “tenía una forma de ser que era imposible no hacerse amigo, en lo particular me pega muy en lo profundo porque desde chico me fue incentivando e impulsando a los medios y le debo toda mi carrera, él fue quien me impulsó y dijo que tenía que hacer esto”.“Era un maestro en la profesión, un referente de la cultura y el periodismo”, expresó Bodeman y contó que “estaba luchando contra un cáncer en el hospital San Martín, cuando nos enteramos, la noticia nos destrozó porque uno nunca espera que le pase a un amigo. Sabíamos que le iba a tocar una pelea muy difícil y fue todo un proceso en conjunto, grupal, donde íbamos siguiendo paso a paso esa pelea. Mientras estábamos preocupados por él, y él nos animaba, nos mandaba mensajes; hasta último momento no dejó de enseñarnos, de transmitirnos esto de no perder la sonrisa, la actitud positiva, la esperanza, el amor. Walter era una poesía que no terminamos de leer, nos deja un legado y una enseñanza tremenda que va a ser un tesoro invaluable para toda nuestra vida y nuestra carrera”.