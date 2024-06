La causa Loan en la Justicia Federal: expectativa por una pericia clave

El juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, se hizo cargo formalmente de la investigación por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña (5) y ya tomó las primeras dos medidas en la causa. Dispuso que los seis detenidos sean trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal en Chaco y Salta y, además, decretó el secreto de sumario en la causa.La jueza aceptó el expediente el miércoles a la tarde apenas el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, y sus pares María Mángano y Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) firmaron un dictamen conjunto por el cual se expresaron a favor de la inhibición por incompetencia de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry.Los detenidos, que están con prisión preventiva, serán trasladados en las próximas horas a cárceles federales, apenas se dispongan los medios logísticos. Bernardino Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez a la Unidad N° 7 de Resistencia; y los cuatro restantes quedarán alojados en el Complejo Federal N° 3, en el departamento General Martín Miguel de Güemes, en Salta.La causa está ahora en secreto de sumario, por lo que fuentes judiciales evitaron dar detalles sobre los motivos por los que decidieron sacar a los detenidos de Corrientes.A 14 días de la desaparición de Loan en el paraje Algarrobal, en la pequeña localidad correntina de 9 de Julio, finalmente el caso recaló en la Justicia Federal, que ya había abierto una causa con intervención de Protex el 20 de junio, a partir de una notificación de la Prefectura Naval de Bella Vista en base a publicaciones periodísticas.En un dictamen de tres páginas, los fiscales dejaron en claro que “más allá de la falta de determinación de una concreta hipótesis delictiva federal en el caso, de lo expresado por la jurisdicción declinante resulta innegable que, en el marco de la investigación llevada a cabo, han cobrado fuerza hipótesis relacionadas con la criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña”.Para los fiscales, “la invocada interjurisdiccionalidad que presenta el caso, con la consecuente proyección de la pesquisa, sumado a los derechos humanos afectados y presunta modalidad criminal de la afectación, fundan suficiente interés federal y justifican la intervención exclusiva de este fuero”.Sin embargo, no descartaron que en un futuro el caso vuelva al fuero ordinario en el caso de que las pesquisas descarten el delito de trata. Es que los fiscales federales todavía no hallan en la causa indicios claros sobre un caso de rapto con fines de explotación.La Justicia Federal buscará en los celulares de los seis detenidos, que ya fueron remitidos a los peritos de la Policía Federal para su análisis. Creen que allí obtendrán datos concretos sobre los vínculos reales entre los que asistieron al almuerzo del 13 de junio en la casa de la abuela de Loan para festejar el día de San Antonio.Loan desapareció en la tarde del 13 de junio cuando emprendió el recorrido rumbo a unas plantas de naranja que están a unos 600 metros de la casa de su abuela. Fue junto a otros cinco chicos y tres adultos: su tío político, Bernardino Antonio Benítez; y la pareja integrada por Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.Los tres dijeron que perdieron de vista a Loan y los otros chicos refirieron que se alejó porque quería volver con su papá. Al realizar la reconstrucción del hecho los fiscales advirtieron que Loan nunca pudo haber equivocado el camino porque es el único existente, ya que hacia un lado hay un alambrado y al frente un enmarañado monte.A casi tres kilómetros de ese lugar, en un barrial, fue “plantada” una zapatilla del chico. A esa conclusión se llegó porque los perros no hallaron rastros del chico, pero si su olor en el calzado.Los 25 perros rastreadores que fueron llevados a El Algarrobal, hallaron rastros del chico, siempre en cercanías de la casa de la abuela. Luego, ese mismo olor fue detectado en una camioneta y un auto que pertenecen a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (52) y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez (63).Según la hipótesis de Castillo y Barry, Pérez y Caillava secuestraron al pequeño y lo sacaron del lugar en la camioneta. Dejaron el campo con el pretexto de ir a mirar el partido que esa tarde disputaban Riestra y River. Y que hubo una mayor permanencia de Loan en el Ford Ka, ya que allí su olor era más persistente, de acuerdo con la reacción de los perros.A Benítez, Ramírez y Millapi los acusaron de ser partícipes primarios del delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años. Al policía Walter Adrián Maciel lo imputan del delito de encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público.