El argentino de 10 años, Faustino Oro, a un paso de hacer historia en el ajedrez

Faustino Oro está viviendo un viaje lleno de historias y que va camino a hacer historia. Con el apetito intacto por aparecer en las páginas más gloriosas del ajedrez internacional, no hizo caso a las recomendaciones -familiares y de sus profesores- de descanso y pidió participar de su tercer torneo pensado en un mes. Más allá de su amor por el juego de los 64 escaques, hay otro motivo que impulsó al joven Maestro FIDE a formar parte del International Title Tournament (ITT) Barcelona: convertirse en el Maestro Internacional (IM) más joven del deporte de las piezas blancas y negras.



Luego de no haber podido destronar -por ahora- el récord de ser el IM más pequeño que le pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo estableció con 10 años, nueve meses y tres días, en el Madrid Chess Festival, Fausti quiere volver a intentarlo. Y en su última oportunidad arrancó de la mejor manera posible, dado que se impuso con contundencia en los tres primeros encuentros que disputó.



Con 10 años, ocho meses y 12 días, el nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora radicado en España junto a sus padres Romina y Alejandro necesita sumar -al menos- 6,5 unidades en nueve rondas. Y el inicio es prometedor, puesto que ya logró tres de las cuatro victorias mínimas que requiere (por ejemplo, el resto del puntaje puede lograrlo con empates).



Con estos resultados, viene marcándose una performance de 3106 que le representan una subida de 26,2 puntos para el ranking internacional. En tiempo real, si se suma esta cantidad con los 48 ganados en el Continental de las Americas (donde consiguió su segunda norma de IM) y los 18,6 del evento celebrado en Madrid hace algunas semanas llegaría a 2443,8 (2444). Además, alcanzó un invicto de 25 encuentros a ritmo clásico.



Los resultados de Faustino Oro en el ITT Barcelona

R1: victoria vs. GM Hipolito Asis Gargatagli (2472)

R2: victoria vs. FM Carles Martin Barcelo (2234)

R3: victoria vs. FM Samuel Malka (2211)

R4: jueves a las 5 vs. FM Guerau Masague (2345)

R5: jueves a las 11.30 vs. IM Cristian Hernández (2350)

R6: viernes a las 5 vs. FM Alex Villa Tornero (2321)

R7: sábado a las 5 vs. FM Xavier Mompel Ferruz (2279)

R8: sábado a las 11.30 vs. Cesar Alcala González (2274)

R9: domingo a las 5 vs. Fernando Valenzuela (2358)

Fausti sueña con el título de IM. (EFE)Fausti sueña con el título de IM. (EFE)



¿Cómo seguir en vivo las partidas de Faustino Oro?

Cada ronda se puede ver a través del tablero en vivo que proveen las plataformas Chess.com y Lichess.