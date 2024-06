Ganó $100 millones en el casino pero no le quieren pagar y vive “de changas”

“Vivo de changas”



El jueves 7 de julio de 2022, Antonio Miranda, ganó en el casino de Río Gallegos 100 millones de pesos. Colocó $ 6.000 en una máquina tragamonedas, realizó 10 jugadas y un cartel luminoso le mostró el jugoso premio.La alegría le duró poco ya que una empleada del casino le dijo que los $ 100.000.000 que había ganado no existían. Que había sido “un error del sistema”.Acto seguido, la mujer desenchufó la máquina, reinició sus funciones y le pidió a Miranda que se fuese a su casa, que no iba a cobrar nada.Le reclama 100 millones al casino: aún no le paganEl hombre de 57 años logró sacar una foto en donde se distingue el importe que había ganado. “La jefa de la sala me dijo que era deshonesto por querer cobrar lo que gané”, contó Miranda en aquel entonces.A casi dos años de aquel episodio, Miranda aguarda una nueva audiencia en la justicia, prevista para este jueves 27 de junio, en el que él y su abogado, doctor Gustavo Insaurralde, se enfrentarán con las autoridades del casino ante la presencia del juez.“Estuvimos un año con negociaciones y no mejoraron la última oferta, es por eso que decidimos iniciar acciones legales para cobrar el premio vía judicial”, explicó el letrado a TN.“La demanda fue contestada por el casino, pero habrá una audiencia pedida por el juez para que las partes hagan una propuesta seria o que el proceso judicial siga su curso. La idea es llegar a un acuerdo mejor”, agregó.La primera oferta que recibió Antonio fue de $ 200.000. El argumento del casino es que esa máquina no otorga un premio mayor a los $ 250.000.“Después mejoraron la oferta, pero no mucho más. Fueron las únicas dos veces que propusieron algo. Antonio ni siquiera lo pensó”, dijo el letrado.Durante estos años, Antonio perdió su empleo y sufrió un fuerte accidente que le ocasionó un profundo corte en su cabeza.“Es una persona muy humilde, trabajadora, empleado de la construcción. Él es de Formosa, pero vive en Santa Cruz. Toda esta exposición hizo que se deteriore su salud mental”, precisó el abogado.El argumento del casino sigue siendo el mismo: una falla en el sistema de la máquina. Sin embargo, en la denuncia también se mencionó el accionar que tuvo la empleada luego de que apareciera el cartel con los $ 100.000.000.“No se puede apagar la máquina ni reiniciarla. Y si hubo un error fue falta de mantenimiento o del control del casino, Antonio no tuvo nada que ver”, dijo Insaurralde.“La idea es, como todo proceso, llegar a un buen arreglo. Porque detrás de este caso hay una persona que necesita su premio, o por lo menos un buen arreglo que le permita dar fin a esto. Él no puede esperar 10 años”, sostuvo el abogado.Miranda tiene fe en que cobrará gran parte del premio luego de conocer un caso similar que se dio hace más de una década en Chaco, en donde el ganador también acudió a la Justicia para obtener el premio. En este caso, Miranda desea que como mínimo se le ofrezcan $ 80.000.000.En un video publicado en las redes sociales, Antonio completó: “Si Dios quiere y la Justicia tira la balanza a mi favor, pido al pueblo de Santa Cruz y al pueblo argentino, que viralice este video para poder obtener mi premio, que lo obtuve de buena fe”.En una entrevista concedida en abril pasado, Miranda dijo que “vive de changas”.“Vine a Formosa porque con la crisis en Piedra Buena no había trabajo. Además, estoy cuidando a mi madre que está muy enferma. Y esperando. Estamos en juicio, pero hasta ahora, nada. Aquí la cosa tampoco está muy buena. Por eso vivo de changas. Pero la vamos llevando”, relata Miranda a Red43