Sin rastros de Loan, pero hallaron armas y municiones en una vivienda en Chaco

La justicia federal actúa de oficio y abrió una causa por posible trata de personas

El abogado del papá del niño sembró la duda: "¿Loan fue el primer caso o hubo otros?”

¿Quiénes son detenidos por la desaparición de Loan en Corrientes?

Loan Danilo Peña, el nene de cinco años, desapareció el jueves 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes. Desde entonces, su caso movilizó a las fuerzas de seguridad y a la comunidad en una intensa búsqueda.Desde este domingo por la mañana, la Dirección General de Investigaciones y la Dirección de Policía de Investigaciones realiza dos allanamientos en Resistencia, Chaco. Los procedimientos fueron ejecutados bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, liderado por el Dr. Juan Carlos Castillo, en el contexto del programa Alerta Sofía.El allanamiento fue realizado con la colaboración de la División Unidad Federal Resistencia y el Departamento Canes, aunque los perros “no detectaron rastros relevantes”, indicaron.Se levantaron huellas dactilares y se secuestró: una pistola Browing calibre 9mm con funda, tres cargadores, 65 cartuchos calibre 9mm, 72 vainas servidas calibre 9mm, 190 cartuchos calibre 7,65, un dispositivo DVR de cámaras de seguridad, una computadora portátil BGH y una tablet marca ORYX.En ese departamento habría estado el matrimonio el día después a la desaparición de Loan. Una cámara de seguridad captó el auto rojo de la pareja en ese lugar, ese día.Simultáneamente, se realizó otro allanamiento en Pasaje Humaitá 1310, donde reside Julia Elena Zacarias y Brisa Keyla Pérez Zacarias, expareja e hija de Carlos Guido Pérez, respectivamente. En este operativo, también se contó con la colaboración del Departamento Canes, pero los resultados fueron negativos. Se incautaron nueve celulares y una suma de $218,800 pesos argentinos y 7 dólares.Según se informó, también se realiza un operativo conjunto entre la Policía Federal, Gendarmería y Policía de Corrientes con perros sobre una segunda propiedad del matrimonio Caillava-Pérez, que está ubicada en la localidad correntina de 9 de Julio.La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, aseguró que la justicia federal está actuando de oficio en el caso que investiga la desaparición de Loan a raíz de trascendidos que indican que el nene de 5 años podría ser víctima de una red de trata de personas.“Quiero aclarar que la justicia federal no interviene en la investigación ya que eso depende de la justicia de corriente. Pero como se está hablando de un delito federal se iniciaron actuaciones de oficio”, remarcó en Radio Con Vos sobre el trabajo que está llevando a cabo la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).“La apertura de esta causa es para producir prueba en la hipótesis que se venía viendo. Se dijo que podía haberse cometido un delito pasando los límites de jurisdicción de la justicia de Corrientes por la ubicación geográfica en que fue visto el menor”, dijo la jueza, en alusión a la supuesta presencia de Loan en Chaco.“Se fueron desencadenando una serie de sucesos que hicieron necesario que se redoblarán esfuerzos para poder abordar un caso como el de Loan”, enfatizó.Roberto Méndez, abogado del papá de Loan Danilo Peña, deslizó la posibilidad de que el nene de cinco años no haya sido el primer chico secuestrado en Corrientes. Además, aseguró que en el caso hay más personas involucradas que los seis detenidos.“Me llamó la atención la mancha de sangre en el asiento del Ford Ka. Si no es de Loan, ¿de quién es? ¿Loan fue el primer caso o hubo otros”, dijo Méndez en diálogo con TN este domingo, mientras se realiza un allanamiento en un departamento de Chaco que pertenece a la hija de la última pareja detenida.El abogado explicó que primero se deberá confirmar si las manchas de sangre son humanas o de animales, para luego cotejar si el ADN pertenece al nene de cinco años. En ese sentido, remarcó: “Mi duda es si Loan fue el primero o hubo otros”.En paralelo, adelantó que “van a haber más personas comprometidas dentro de este caso por las formas en las que se está desenvolviendo todo”. Hasta ahora son seis los detenidos por la desaparición de Loan: dos matrimonios, el tío de Loan y el comisario de 9 de julio.“Para mí son todos sospechosos hasta que vayan descartándolos. El único del que no sospecho hasta ahora es el papá, que pude comprobar que no tuvo manera de avisar que iba con Loan”, dijo Méndez sobre su representado.Ante la posibilidad de que haya sido la mamá de Loan la que avisó que iban a la casa de Catalina -la abuela del menor-, el abogado explicó: “Ella dice que no avisó ni mandó mensajes. Dicen que Laudelina le avisó que habían llegado los dos, como para que se quede tranquila”.“Él (José Peña) nunca avisaba que iba a la casa de la mamá porque no tiene teléfono. María (mamá de Loan) y el hermano mayor de Loan son los únicos que tienen teléfono, que están secuestrados”, dijo Méndez, quien aclaró que el papá de Loan no iba a ir a lo de su madre hasta que “el patrón le dijo que no fuera a trabajar”. “Ahí Loan escuchó y le pidió ir”, explicó.En esa sintonía, remarcó que “el papá no sabía quién iba a estar en la casa de Catalina”. Aunque puso sus reparos: “Quiero presumir que así fue, no tengo forma de probar de que él haya avisado que estaba yendo”.Méndez dijo que “hay que desentrañar qué rol cumplió cada una de las personas que estaba en el almuerzo, si hubo otros terceros y qué papel desempeñaron” luego de que se descartara la hipótesis de que el niño está perdido y se avanzara en la investigación por trata de personas.Se detuvieron seis personas hasta la fecha:-Victoria Caillava: amiga de la abuela de Loan y exfuncionaria municipal-Carlos Pérez: pareja de Caillava y exmiembro de la Prefectura.-Walter Maciel: comisario encargado de la búsqueda inicial.-Daniel “Fierrito” Ramírez: familiar cercano presente en la reunión.-Mónica del Carmen Millapi: esposa de Ramírez.-Antonio Benítez: Tío de Loan.