Cómo avanza la búsqueda de Enrique Fabiani, a 17 días de su desaparición

El ministro Roncaglia recibirá a familiares del hombre desaparecido en Villaguay

más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.Este viernes se cumplen 17 días de la desaparición y el hijo, German Fabiani, en declaraciones a Elonce, expresó que “se lo sigue buscando”.“Es algo que nunca imaginamos tener que vivir. Van 17 días de la desaparición de mi papá y no hay pistas”, dijo el hijo al sostener que han realizado una gran cantidad de operativos policiales en distintas zonas con mucho de equipamiento, como drones, paramotor, perros y hasta 300 efectivos policiales y civiles.Se recordará que este miércoles,dialogó con el jefe Departamental de Villaguay, Luis Ignacio Pereyra, quien brindó detalles sobre cómo avanza la búsqueda. “Desde el martes se amplió la zona de rastrillajes hacia el lado de María Grande Segunda a unos 20 kilómetros donde fue visto por última vez Don Enrique”, señaló.Destacó que "se recorren diversos campos, toda zona de monte, y al dialogar con algunas familias de la zona, todos coincidieron en que no han visto nada”. Otro dato importante que agregó es que “en la zona se encontraron huellas, pero no se puede determinar si se trataría de la persona que estamos buscando”.Fabiani, contó que su padre no conocía el campo donde había ido a cazar, pero sí uno que estaba a mil metros. “Tenemos muchas dudas sobre lo ocurrido, hemos escuchado diferentes declaraciones y personalmente no haber encontrado nada de él, nos genera dudas", amplió.En esta misma línea, recordó que en el camino los perros van para un sector y luego desaparecen los rastros. “Sabemos que pueden ser falsos positivos, además los perros después retoman el rastro a unos siete kilómetros. También se encontraron pisadas de botas, que no están seguros que sean de mi padre. Además, a diez kilómetros, pero para otro lado, hallaron un cartucho. Está todo muy distribuido”, agregó.“Mi papá es una persona que está bien físicamente, pero no creo que haya podido caminar tantos kilómetros”, dijo al revelar que su Don Enrique “solo tomaba medicamentos preventivos, es decir que sin esos remedios puede estar bien”.