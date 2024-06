Caso Loan: abogado de los detenidos renunció a la defensa del tío del niño

La búsqueda

La búsqueda de Loan Danilo Peña, de 5 años, continuó de manera ininterrumpida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde ya llevan rastrilladas más de 12 mil hectáreas.Además, informó que este jueves dos personas que estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición de Loan fueron interrogados.Respecto a la reconstrucción de los menores, destacó: “Fue muy positiva porque nos permitió tener un panorama más claro de la distancia y la localización del recorrido que hicieron"."A partir de este acto se empieza a debilitar de que Loan se haya perdido. Lo concreto es que mientras que el menor no aparezca los tres detenidos son responsables”, enfatizó.“Sobre la zapatilla que estaba arriba de la heladera no está en nuestro legajo”, resaltó el fiscal sobre lo encontrado en uno de los allanamientos.Al ser consultado sobre los dichos de la tía de Loan, Barry respondió: “Ya fue citada y ratificó lo que mencionó en los medios. Una testigo que entrevistamos hoy también dijo lo mismo, por ese motivo Benítez está detenido y es uno de los principales implicados".“La calificación de abandono de persona puede cambiar. Nunca descartamos que hubiese sido secuestrado, lo que pasa ahora es que empezó a tomar más fuerza esta hipótesis”, informó.Los procedimientos de búsqueda fueron llevados a cabo por la Policía de Corrientes y de las distintas fuerzas, cuyo trabajo actual se concentra en la revisión de todos los espejos de agua, lagunas y pozos abandonados.También se realizan rastrillajes en la espesura de los tupidos montes, al tiempo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con otros trabajos en la faz investigativa.Desde que se tomó conocimiento del extravío del menor la superioridad institucional por intermedio de directivas impartidas del Ministerio de Seguridad desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate de persona en la vasta zona.Las actividades son supervisadas por el ministro de Seguridad de Corrientes, Duarte Buenaventura; el subsecretario de Seguridad Osvaldo de los Santos García; y el jefe de la Policía, comisario general Alberto Arnaldo Molina, las cuáles se despliegan en jurisdicción de la Unidad Regional II de Goya.En ese aspecto, se movilizan más de 600 efectivos policiales especializados en diferentes temáticas, quienes trabajan de manera articulada e ininterrumpida tanto de día como de noche.Hasta la fecha cubrieron un área de más de 12 mil hectáreas, con 250 vehículos, además de personal de Caballería, motorizada, así como camionetas, aeronaves no tripuladas (drones), helicópteros, y otros.En ese sentido, personal técnico "peinó" los montes, pajonales, mientras que los buzos de la Policía desplegaron una amplia labor al internarse en las extensas lagunas que proliferan en la geografía, especializados en rescate de personas.También es importante destacar la colaboración de Defensa Civil, Salud Pública, Bomberos Voluntarios, así como también de los efectivos de otras fuerzas que suman su esfuerzo en los trabajos de campo.