Fin de semana extra largo: la ocupación hotelera ronda el 70% en el país

Las principales rutas del país registraron en las últimas horas un incremento de movimiento producto del inicio del fin de semana XXL. Pese a que la jornada del miércoles fue más intensa, este jueves hay demoras para llegar a distintos puntos turísticos.Este jueves se celebra el Día de la Bandera por el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y, por ende, los turistas vuelven a elegir distintas provincias para disfrutar los cuatro días de descanso que hay por delante.En ese sentido, desde Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) confirmaron que “más de mil rodados circulan hacia la Costa Atlántica por la Ruta 2”, por lo que esta zona del país tendrá un número importante de reservas.Otra de las provincias que registra importante llegada de turistas es Misiones, como así también Córdoba, Jujuy, Salta, Neuquén y Río Negro.El fin de semana largo pasado, que culminó el lunes, se registró casi un 65% menos turistas en el país, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). No obstante, para este fin de semana se esperaba una recuperación: en algunos destinos la ocupación hotelera supera el 70%.Lo que se menciona es que, por la situación económica y los altos costos, cambió el comportamiento de los turistas a la hora de elegir cuántos días quedarse en un lugar. Si antes viajaban por cuatro días, algunos hoy optan por dos para abaratar gastos.Además, otros eligen viajar a destinos más cercanos a su residencia habitual para no extender el gasto de combustible, que viene aumentando mes a mes y se lleva gran parte de los gastos si uno decide trasladarse en auto. (Noticias Argentinas)