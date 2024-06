Hija de Alperovich dijo que “es todo mentira. Estamos muy unidos como familia”

Política El exgobernador José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión

Por qué condenaron a José Alperovich

Sara Alperovich, hija del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, defendió públicamente a su padre después de que este fuera condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina. En una breve declaración a las cámaras mientras llegaba al penal de Ezeiza, la legisladora provincial sostuvo: “Es todo mentira. La verdad va a salir a la luz”.Sara Alperovich proporcionó más detalles sobre la situación de su padre tras su condena a 16 años de prisión por abuso sexual. En sus declaraciones, aseguró que su padre “estuvo bien” en su primera noche detenido en el penal de Ezeiza. Además, destacó la unión y el apoyo familiar durante este difícil momento. “Estamos muy unidos como familia. Tanto mi mamá como nosotros, los hijos, como la gente que nos está apoyando, estamos muy unidos”, afirmó.Sara también confirmó que José Alperovich sigue casado con su esposa, Beatriz Rojkés, subrayando así la solidez del núcleo familiar en medio de la crisis provocada por la sentencia judicial.El ex gobernador de Tucumán José Alperovich fue condenado esta noche a 16 años de prisión tras ser acusado de perpetrar ocho hechos de abuso sexual contra su sobrina y ex asesora entre 2017 y 2018, ocurridos tanto en Buenos Aires como en la provincia norteña.Según la denuncia, los primeros hechos por los que fue incriminado ocurrieron en Buenos Aires a fines de 2017, poco después de que la víctima empezara a trabajar como asesora del ex gobernador de Tucumán, quien por aquel entonces era senador y viajaba asiduamente con su sobrina a territorio bonaerense. Alperovich esperó la decisión en el interior de los Tribunales de la calle Paraguay al 1500, junto a sus cuatro hijos.Hasta el momento, el ex gobernador se había mantenido en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y contaba únicamente con una prohibición de salida del país. De los ocho hechos de abuso sexual, dos tuvieron lugar en el departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero, pero los casos más graves se produjeron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.En su alegato, la defensa intentó descalificar a la víctima e incluso argumentó que en la acusación se utilizaron las “mismas frases” con las que se incriminó al actor Juan Darthés, quien recientemente fuera condenado en Brasil.Las palabras a las que hizo alusión el abogado defensor son las que presuntamente le habría dicho Alperovich a su sobrina en uno de los ocho hechos por los que llegó a juicio. “Mirá como me pones”, fue la frase con la que el letrado comparó los dos casos. “Es llamativo que Alperovich y Darthés utilizaran la misma frase” para con las víctimas, “cuando ni siquiera no se conocen”, agregó.En una lectura con la sentencia y la orden de inmediata detención, Alperovich escuchó la lectura del fallo que lo condenó por abuso sexual en presencia de sus cuatro hijos y a través de videoconferencia su esposa y la víctima que lo denunció en 2019.