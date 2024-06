Aumentaron exponencialmente los casos de gripe pero descartan Covid

Sociedad Preocupa el incremento de casos de infecciones respiratorias en Argentina

El director del “Hospital San Francisco de Asís” de Crespo aseguró que aumentaron exponencialmente las consultas por casos de gripe, pero descartó un incremento de casos de Covid 19.“Lo que vemos en la guardia, tanto acá en el hospital como en lo privado, es que aumentaron notoriamente las consultas por estos cuadros”, afirmó.Sobre el aumento de consultas, Schonfeld aseguró: “Hay que tener precaución, lo que hemos podido detectar, es el virus de la influenza. Hay cuatro tipos de influenza, que es el A, el B, el C y el D. Generalmente el A y el B son los más frecuentes. Y es como, para que la gente recuerde porque lo va a tener más en memoria, como el COVID. Es un virus que se transmite con las gotitas de la saliva, con el estornudo, con el compartir el mate. Por supuesto que en los domicilios es muy difícil controlarlo porque uno está conviviendo en familia y eso se transmite muy rápidamente”.“Los hisopados que hemos hecho no han dado para esa influenza. No hemos tenido casos de COVID, o sea, ha habido uno o dos ahí, pero la mayoría es la influenza, que es la gripe. Recordemos que dentro de la A está la H1N1, que también nos recuerda del brote grande que hubo. Pero bueno, acá hay influenza en todos sus tipos, así que estamos ahí con esa mayoría de gripe, que es más que de COVID”.Schonfeld explicó aque “el cuadro es bastante amplio, porque la persona tiene un dolor de cuerpo y fibra alta. Muchos no llegan ni a las 4 horas de haber tomado un Paracetamol, que ya tienen fiebre de nuevo. Dolor muscular, cansancio. Ha habido varias personas también con vómitos y con diarrea. Y la tos, puede ser más que nada una tos seca, no tanto una tos con mucho moco, sino que es una tos seca que cuando vos querés acostarte a dormir te enloqueces casi toda la noche. Es medio típico eso también. Pero la fiebre es lo que predomina”.Aconsejó que "es fundamental no entrar en pánico. No es que no queremos que vengan a consultarnos. Pero sí, por ahí, los síntomas no son tan severos y ven que lo pueden manejar en domicilio, les recomendamos reposo, buena hidratación, el lavado de manos continuo, si pueden usar barbijo, úsenlo”.“Hemos notado que el virus es muy contagioso, entonces empieza uno y se contagia rápido, empiezan casi todos juntos. Calculamos que en dos o tres semanas tendrían que empezar a disminuir los casos", estimó.