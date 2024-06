Se distrajo por mirar a su perrita y cayó desde un puente al río

[SOCIEDAD]En Córdoba, se distrajo por su perra y cayó con su auto al río Ctalamochita: la conductora de 24 años y su mascota resultaron ilesas. https://t.co/1BXMIf54wc pic.twitter.com/VCObL1tGhS — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 17, 2024

Las imágenes son impactantes: un Ford Ka iba pasando el puente vado sobre el río Ctalamochita en Río Tercero y cayó al agua. Afortunadamente, la conductora de 25 años salió prácticamente ilesa y ya se encuentra en su hogar.La joven contó a El Doce que el accidente sucedido en barrio Intendente Ferrero de la mencionada localidad ocurrió mientras llevaba a su perrita al veterinario.“La miré un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control”, contó y aclaró que la mascota iba a la altura de los pies del asiento del acompañante. Además, enfatizó en que su distracción no se debió al uso del celular.“Salí sola por un vidrio que se rompió y mi perrita salió conmigo. Me llevaron al hospital de control para hacerme placas pero no hay nada de nada. Solo algunos moretones pero estamos bien. Estoy bien, no me hice nada. Fue todo en un segundo, pero estoy bien”, agregó sobre su estado de salud.