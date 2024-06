Reportaron baja turística en Gualeguaychú: las reservas no superan el 40%

Con la llegada del fin de semana XXL, muchas localidades de Entre Ríos esperan recibir turistas, pero desde el sur de la provincia reportan una baja en la actividad. Gualeguaychú, en particular, enfrenta una situación preocupante con reservas que no superan el 40%. En este sentido el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, Marcelo Friedrich, explicó aqueFriedrich agregó que "en la ciudad, hay prestadores que tomaron la decisión de cerrar para hacer mejoras en sus complejos porque no tuvieron consultas para eventuales reservas, aprovechan y cierran en la temporada baja". A pesar de la baja demanda para este primer fin de semana largo,La empresaria, Marisa Yabrán,también expresó en radiosu preocupación por la situación.Ambos empresarios coincidieron en que la situación económica general afecta severamente al sector turístico. Friedrich manifestó queYabrán, por su parte, sostuvo que "vemos todo bastante oscuro porque el combustible es otro de los factores. Cuánto cuesta hoy moverse por Buenos Aires, los peajes y todo suma".Friedrich también destacó la campaña de invierno lanzada por la Secretaría de Turismo de la provincia, esperando que tenga un impacto positivo rápidamente. "Esperamos que tenga impacto positivo rápidamente, porque los prestadores lo estamos necesitando".En cuanto al segundo semestre, hay expectativas positivas debido a una agenda completa de eventos. Friedrich anticipó que "tendremos el Ironman, Showcar y Expo Moto que son eventos muy convocantes, mueven gran cantidad de público y dejan divisas en la ciudad. Es importante que se hagan estos eventos en la ciudad, que los recuperemos como pasó con Showcar y la Expo Moto gracias a las gestiones de la Asociación y del Ente Mixto de Turismo".El titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos enfatizó la necesidad de la ciudad de aprender a convivir con estos eventos. "Tenemos como sociedad que aprender a convivir porque son eventos que derraman dinero para la ciudad. Tenemos que empezarlo a quererlos y no ser tan críticos porque son actividades que hacen crecer la ciudad".Friedrich concluyó que,